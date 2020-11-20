飆車釀禍？彰139線男大生駕車失控噴飛墜谷車毀

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19歲林姓男大生接近今天凌晨時分與另名友人分別駕駛2輛轎車，行經139線大彰路時突然失控，林男轎車撞斷路樹並撞碎護欄後噴飛墜落20公尺深谷底，車頭幾乎全毀，所幸林男自行爬出車外，僅受輕傷，林男對於為何會駕車墜谷相當低調，警方則將釐清當時是否有飆車競速行為或其他原因肇事。
警方指出，這起事故發生在今天凌晨，林男與另名友人分別駕駛轎車，從芬園鄉139線大彰路往彰化市方向行進，不料在行經22、21公里路段時，林男的轎車突然失控衝向路邊，不但把路樹撞斷，還撞破護欄後衝到20公尺深谷底，整個車頭嚴重毀損，擋風玻璃碎裂。消防局與警方據報都派員趕往現場，消防人員以繩索攀降方式進入谷底，發現林男已自行爬出車外，身體無明顯外傷，但仍將他送醫治療。
林男對於駕車墜谷不願多說，只表示太暗了，看不清楚，不小心，附近住戶說，不滿139線淪為飆車、練技術，上月彰化縣政府已將每小時的時速限為40公里，警方加強取締，還是有人利用月黑風高，「夜奔飛飆」，不過當地居民對於沿線經常有機車、汽車高速競駛往來相當反感，飆罵這起事故可能又是競速惹禍。
警方說，林男沒有酒後駕駛，詳細事故原因將深入調查中。
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