1122秋鬥遊行！怒批政府「傲慢蠻橫」 要求蘇貞昌下台
1122秋鬥遊行！怒批政府「傲慢蠻橫」 要求蘇貞昌下台
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-20 13:42:43｜update2020-11-20 13:42:48
超過 40 個勞工、環保、食安、土地、言論自由等團體將於 22 日舉行秋鬥遊行，對政府的黨國化、雙重標準和進口毒豬表示強烈不滿，路線行經立法院抵達民進黨黨部，預估將有上萬人集結抗議，同時也點名行政院長蘇貞昌必須下台負責。
秋鬥總召黃德北表示，今年秋鬥年度代表字是「毒」，在全世界遭遇新冠病毒的衝擊，台灣在全體國民的團結努力和自律防疫下，保護了社會大眾的生命健康，總統蔡英文卻又宣布開放毒豬進口，反將百姓健康徹底出賣踐踏，毒害勞工和平民百姓，以及民進黨主政以來，不但是毒爐渣、毒空汙、毒廢棄物蔓延中南部，嚴重毒害環境，民進黨更是延續過去國民黨威權的黨國統治，變成新綠色黨國，毒害土地、毒害家園、毒害言論自由。秋鬥總指揮林子文指出，秋鬥遊行將以西遊記赴西天取經為主題，行經立法院抵達民進黨黨部，終點會邀請民眾一起舉起「毒」字牌，喊話人民的反抗不會結束。林子文強調，台灣人民不會臣服於有毒的政府，一定繼續「造反」推倒綠色黨國。
秋鬥發言人李建誠表示，過去豬農力挺蔡英文拒絕瘦肉精，今天卻被出賣背叛，豬農見證蔡政府的誠信破產，雙標欺騙社會。李建誠說，行政院還想以私下摸頭方式壓制反對聲音，連消基會的董事長也將走上街頭，代表中立的消費者大眾也無法忍受蘇貞昌的粗暴蠻橫。而蘇貞昌內閣已不受人民信任，造成民怨沸騰，蘇貞昌應該下台總辭負責。