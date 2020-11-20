百貨周年慶倒數衝刺　趁勝追擊優惠再加碼

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百貨周年慶倒數衝刺　趁勝追擊優惠再加碼

記者陳美嘉／高雄報導

calendar_today2020-11-20 16:00:00

▲ 人氣居家內衣品牌「6IXTY8IGHT」在大立A館2樓設立百坪的旗艦店。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.28）
▲ 周年慶最後一週百貨祭出超高消費回饋。（資料照／記者陳美嘉攝)

各家百貨周年慶進入最後倒數衝刺階段，大立百貨為期25天的超狂周年慶最後一週祭出超高消費回饋，滿千送百回饋再升級，另外女孩們的粉紅購物天堂6IXTY8IGHT等各大品牌也推出多項超殺活動，甚至連餐飲、超市都有精選折扣。

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大立百貨即日起至11月22日，化妝品、SPA、內睡衣滿2000送200、全館百貨服飾滿3000送400，內睡衣品牌更加碼當日滿5000加贈100；除了各品牌優惠，超市及餐飲也推出精選商品買一送一及套餐最低75折優惠；刷大立聯名卡消費滿千元還可兌換限量來店禮「彼得兔玻璃保鮮盒提袋組」。

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▲ 周年慶最後一週祭出超高消費回饋。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.20）
超市部分，如大成安心精選自家優質肉品「香草豬火鍋系列」、比臉大牛排、春雞等買一送一，日本第一石鹼衣物洗滌系列買一送一。餐飲品牌也不遑多讓的打出優惠套餐，最低優惠75折起，如南部獨家法式餐廳「淥米薾」推出油封雞腿或香煎鮭魚的套餐搭配沙拉、湯品及甜點；日式餐廳「勝博殿」廣島牡蠣雙人套餐不僅有優惠價，還有用餐消費滿千送百元抵用劵活動。大立百貨副總張銘池表示，周年慶期間人流成長超過2成，預計業績可以順利達標。 
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