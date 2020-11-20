快訊／新增2例境外移入！皆為無症狀印尼女移工
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-11-20 14:01:44｜update2020-11-20 14:04:13
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布，國內新增2例境外移入COVID-19（新冠肺炎）確定病例（案611、612），均為印尼籍30多歲女性移工。
指揮中心表示，案611、612於11月5日自印尼來台工作，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無疑似症狀；2人11月18日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診，目前住院隔離中；由於2人無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。指揮中心統計，截至目前國內累計10萬7003例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10萬5356例排除)，其中611例確診，分別為519例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號；確診個案中7人死亡、546人解除隔離、58人住院隔離中。
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