快訊／新增2例境外移入！皆為無症狀印尼女移工

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布，國內新增2例境外移入COVID-19（新冠肺炎）確定病例（案611、612），均為印尼籍30多歲女性移工。

我是廣告 請繼續往下閱讀

指揮中心表示，案611、612於11月5日自印尼來台工作，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無疑似症狀；2人11月18日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診，目前住院隔離中；由於2人無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計10萬7003例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10萬5356例排除)，其中611例確診，分別為519例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號；確診個案中7人死亡、546人解除隔離、58人住院隔離中。