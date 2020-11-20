NBA／簽1.7億天價合約　莫瑞卻視錢為白紙：我連車都沒買

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NBA／簽1.7億天價合約　莫瑞卻視錢為白紙：我連車都沒買

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-20 14:12:45

▲金塊當家後衛Jamal Murray(右)對於能和偶像「詹皇」LeBron James交手相當興奮。（圖／取自Jamal Murray Instagram）
▲金塊當家後衛Jamal Murray(右)和金塊簽下天價合約，卻將錢視為白紙。（圖／取自Jamal Murray Instagram）
錢乃身外之物！來自加拿大23歲的Jamal Murray去年和金塊簽下一份5年1.7億美元的天價續約合約，近日受訪談到如何運用這筆薪水，他語出驚人表示，錢對他來說都只是紙而已，到現在連汽車都沒買。
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Murray這筆合約超越「楓葉喬丹」Andrew Wiggins成為加拿大史上最大的薪資合約，同時，也一舉超越隊友Nikola Jokic，創下金塊隊史最大合約紀錄。Murray的合約將從2020-21年開始生效。
Murray上節目時被問到簽下天價合約，「對我來說，對錢的看法跟一般人有點不同，我覺得錢都只是紙張而已。」此番言論讓2位主持人都感到驚訝，還反問他是不是把錢當作紙一樣，輕鬆得到也能輕鬆花掉。

Murray笑回，「聽我說，馬上就是我進入聯盟第5年了，但我連車都沒買，只有2台摩托車。然後我還會租車。」最後主持人還求他買車。
Murray在今年季後賽表現極為亮眼，是金塊能夠連續兩個系列賽從1比3逆轉晉級的大功臣，也以453分打破「甜瓜」Carmelo Anthony所保持的隊史單一季後賽總得分紀錄，可惜金塊最終在西區冠軍賽不敵最後奪冠的湖人出局。
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