名家論壇》黎榮章／馬英九 放下九二共識吧！

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不過，對比馬的聲量走勢，頻頻端出九二共識並沒有讓他的聲量上升多少，近半年他的聲量高點是823砲戰紀念日前後，馬英九數度與總統蔡英文隔空交火，批評對方的兩岸國安政策，馬批蔡把國家推向戰爭邊緣，蔡則回嗆馬「以為在主權議題上卑躬屈膝就能換來和平」，雖牽涉兩岸議題，但內容未與九二共識有直接關聯。
事實上，馬英九每月高喊九二共識，網路聲量回饋也僅占自己所有聲量的5%，說明網路輿情已對九二共識興致缺缺。國民黨在今年1月敗選後，黨內高呼改革，黨主席江啟臣親口說，「九二共識」一詞已被抹紅，年輕人可能不會認同，在之後的改革討論中，更有人建議要提出一個取代九二共識的新兩岸論述。即使最終在今年9月的全代會中，國民黨仍重新擁抱了九二共識，但幾番波折下來，也足以證明九二共識早非當年的定海神針，馬英九執拗的為其大聲疾呼，從網路反應來看也只是徒勞罷了。
QuickseeK快析輿情資料庫進一步監測，馬英九念茲在茲的九二共識，網路正負聲量到底如何？結果發現，近半年來「九二共識」的話題好感度僅0.11，比「馬英九」個人的好感度更低。
馬英九的幾波正面話題高點包括馬英九過生日、馬英九出席台北市設市百周年、馬英九參加雙十節國民黨升旗典禮、馬英九批蔡政府施政（包括小明、拒不出席五二○就職等），顯然部分網友仍然懷念「小馬哥市長」，也不討厭馬英九人性化的一面；馬英九對蔡政府的施政有所批評，強調國民黨的「中華民國」路線，也都為網友接受，惟馬談九二共識這個戰略性模糊的兩岸政策，已經讓網友感到不耐。
馬英九宣稱九二共識可以避戰，然而中國國家主席習近平已經挑明，九二共識的內涵包括以「謀求國家統一」目標；於此同時，民進黨政府也不斷渲染接受九二共識，等同接受一國兩制。在此情況之下，九二共識早已與民心背離，別說是泛綠支持者必然拒絕，連泛藍陣營恐怕也不會埋單。馬英九卸任後動作不斷，引發外界諸多聯想，揣測他是否還想再度參選黨主席，甚至創憲政慣例再度參選總統，只不過以他仍緊抱自己過去政績，尤其對眾人都厭惡的九二共識還執迷不悟來看，奉勸他還是打消這個念頭罷。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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