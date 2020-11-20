名家論壇》黎榮章／馬英九 放下九二共識吧！

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名家論壇》黎榮章／馬英九 放下九二共識吧！

文/黎榮章

calendar_today2020-11-20 14:13:48｜update2020-11-20 14:14:04

前總統馬英九在「馬習會5周年研討會」發表專題演講，他對蔡英文總統公開提出長達4千字的建言。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.7）
▲前總統馬英九認為，「九二共識」能讓台海不爆戰爭。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.7）
儘管美國總統川普仍未承認敗選，但世界各國都認為，美國大選已經由民主黨候選人拜登勝出，各國領袖並已紛紛向拜登表達祝賀。台灣社會卻憂心，相較於執政後期友台作為不斷的川普，拜登未來對台態度恐怕有所改變。於此同時，恰逢2015年「馬習會」滿五周年，兩岸皆舉行「馬習會五週年」相關研討會，馬英九趁此機會，再度向蔡英文喊話，要她對兩岸關係拿出具體解方，希望兩岸能回到九二共識，甚至促成「蔡習會」。
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據QuickseeK快析輿情資料庫觀察，馬英九近半年網路聲量走勢，這位卸任總統的公開行程不少，除了以前總統、前主席的身分出席黨務活動，馬英九基金會也舉辦許多活動，近期就有包括「國家不安全研討會」、「馬習會五週年研討會」等，卸下公職身分後，馬英九也甩開包袱有話直說，近半年來更是幾乎每個月都喊話要九二共識。
▲馬英九
▲馬英九：九二共識網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
不過，對比馬的聲量走勢，頻頻端出九二共識並沒有讓他的聲量上升多少，近半年他的聲量高點是823砲戰紀念日前後，馬英九數度與總統蔡英文隔空交火，批評對方的兩岸國安政策，馬批蔡把國家推向戰爭邊緣，蔡則回嗆馬「以為在主權議題上卑躬屈膝就能換來和平」，雖牽涉兩岸議題，但內容未與九二共識有直接關聯。

事實上，馬英九每月高喊九二共識，網路聲量回饋也僅占自己所有聲量的5%，說明網路輿情已對九二共識興致缺缺。國民黨在今年1月敗選後，黨內高呼改革，黨主席江啟臣親口說，「九二共識」一詞已被抹紅，年輕人可能不會認同，在之後的改革討論中，更有人建議要提出一個取代九二共識的新兩岸論述。即使最終在今年9月的全代會中，國民黨仍重新擁抱了九二共識，但幾番波折下來，也足以證明九二共識早非當年的定海神針，馬英九執拗的為其大聲疾呼，從網路反應來看也只是徒勞罷了。

▲馬英九：九二共識網路聲量占比（圖／QuickseeK提供）
▲馬英九：九二共識網路聲量占比（圖／QuickseeK提供）
QuickseeK快析輿情資料庫進一步監測，馬英九念茲在茲的九二共識，網路正負聲量到底如何？結果發現，近半年來「九二共識」的話題好感度僅0.11，比「馬英九」個人的好感度更低。

馬英九的幾波正面話題高點包括馬英九過生日、馬英九出席台北市設市百周年、馬英九參加雙十節國民黨升旗典禮、馬英九批蔡政府施政（包括小明、拒不出席五二○就職等），顯然部分網友仍然懷念「小馬哥市長」，也不討厭馬英九人性化的一面；馬英九對蔡政府的施政有所批評，強調國民黨的「中華民國」路線，也都為網友接受，惟馬談九二共識這個戰略性模糊的兩岸政策，已經讓網友感到不耐。

▲九二共識
▲九二共識 網路正負聲量（圖／QuickseeK提供）
馬英九宣稱九二共識可以避戰，然而中國國家主席習近平已經挑明，九二共識的內涵包括以「謀求國家統一」目標；於此同時，民進黨政府也不斷渲染接受九二共識，等同接受一國兩制。在此情況之下，九二共識早已與民心背離，別說是泛綠支持者必然拒絕，連泛藍陣營恐怕也不會埋單。馬英九卸任後動作不斷，引發外界諸多聯想，揣測他是否還想再度參選黨主席，甚至創憲政慣例再度參選總統，只不過以他仍緊抱自己過去政績，尤其對眾人都厭惡的九二共識還執迷不悟來看，奉勸他還是打消這個念頭罷。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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