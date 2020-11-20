台中暖警吳俊皓深耕小勤區 獲109年全國績優警勤區
台中暖警吳俊皓深耕小勤區 獲109年全國績優警勤區
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-11-20 15:20:00
警一分局公益派出所警員吳俊皓嚮往警職，警專畢業到台中於第一分局公益派出所服務，迄今5年多秉持著為民服務的熱心，吳員與鄰、里互動良好，107年即曾獲選全國績優警勤區，但吳員不因此而鬆懈，持續深耕警勤區不遺餘力，今(109)年再次榮獲警政署肯定獲選「109年全國績優警勤區」之殊榮，可謂實至名歸。
吳俊皓平日與轄區居民互動良好，服務熱忱親切，對於勤區動靜態資料掌握確實，在社區治安、關懷弱勢、獨居老人及為民服務等工作上，主動了解勤區內民眾需求，並給予民眾完善的服務，積極參與里內所舉辦之活動，透過活動宣導反詐騙、住宅防竊等，提高里民的警覺心，一點一滴建立良好警民關係。吳俊皓在某次勤查時，發現轄區土地公廟前有一名男子坐在一旁，上前關心後瞭解這名陳姓民眾是轄內居民，因為經濟狀況困窘，時常在公園或是街道上遊蕩，於是經常關懷，甚至利用休假時間帶他去就醫，協助將陳男轉介至區公所及民間慈善機構關懷協助。
吳俊皓表示，警察的工作常帶給人嚴肅感覺，但透過勤區查察工作可以拉近警民互動的距離，使警民關係更為緊密，時時秉持著「苦民所苦、急民所急」精神，可以幫助到更多需要的人。
分局長孫太康表示吳員如此年輕，卻能對自身勤區相當了解，實屬難得，而警勤區員警透過訪查與民眾直接接觸，能了解民眾需求並適時提供協助，最能發揮為民服務的精神，也希望民眾若發現可疑的人、事、物，無論於任何時、地，撥打110電話報案，透過警民密切合作，為國家安全、社會安定及經濟繁榮，共同來打拼，共創美好的治安環境。