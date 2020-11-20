中市精密機械園區廠房被整棟包走　議員質疑圖利財團

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何文海表示，精密機械科技創新園區二期，平均一個中小型單位租起來要10萬到15萬，大單位要20幾萬，公設也算在裡面租金，對於中小型企業是一大負擔，中市府對外說明是是要振興經濟，開放38個單元給予一般中小企業，但最後卻讓一家大廠獨得，一個月租金至少要6、7百萬，市府根本是為了方便管理而便宜行事，圖利財團，犧牲中小企業，當初的規劃是為了照顧中小企業，但是現在卻將原本給予中小企業的租借機會，讓大型企業一次租走。
何文海說，雖然企業的規模大小難以界定，但是台中市政府只讓一家大廠獨得的方式，讓一般的中小企業無法接受，也完全失去幫助中小企業的美意，台中市政府如果真的有心要幫助中小企業，市政府必須要修改標租方式以達到公平正義，讓多家廠商皆可租用廠房，他質疑，若是該大廠變二房東再把單位轉租出去，市府能否規範。
對此，經發局長張峯源指出，之前曾辦理標售作業，但最後僅一個單元標售出去，另外38單元沒有人買，因標售情況不是很好，經內部開會決議由售轉租，也有積極訪商了解廠商需求，廠商表達不同需求，有分棟、分層的及各別單元，均有把需求寫進申租要點，日前確由同一製作水五金廠第一輪抽籤後租整層且一次租下6層，且有規定不能轉租。
何文海指出，這些空間大家爭相想租，並非沒人租，行政最大，市府硬要做他也莫可奈何，但要提醒市府若執意不顧，當初講好是照顧中小企業，結果讓大財團全包掉，結果市府自己還講得很高興，廠商罵死了，市長若不想辦法好好解決，影響形象，「2年後就知道」；籲市府研究解約真正照顧白手起家創業又無力購置廠房的年輕人。