台商春節返台比照商業泡泡？莊人祥：兩者差很多

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對此，不少台商建議，應可比照先前的經濟泡泡模式，方便台商春節返鄉。莊人祥今於指揮中心記者會上指出，所謂的商業泡泡模式，是所有人員抵台後，都須由經濟部派專人監督行程；而台商回國後大多是私人行程，返台目的就與商業泡泡不同，「大家可能有點搞混」。
另有台商建議，也許能以多幾次核酸檢驗來縮短檢疫時間。莊人祥表示，這部分有經過指揮中心的專家小組討論，但專家一致認為，檢疫14日仍是最好的檢疫模式。
同時，記者提問，目前距離春節僅3個多月時間，在大陸台商可能面臨到來不及安排採檢的情況，是否可能先抵台後在邊境進行採檢？對此，莊人祥表示，目前大陸方面也規定，搭機就須檢附3日內的陰性證明，因此就算我方放寬，台商不採檢「也出不來」。
另一方面，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）可望將於12月初訪台。對此，莊人祥表示，關於惠勒訪台一事，統一由外交部對外發言，指揮中心會配合相關防疫工作。
此外，英國牛津大學與阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研發的新冠疫苗，近日也傳出捷報。莊人祥指出，我方於8、9月時間就與相關廠商接觸，未來也會持續透過CODEX平台、廠商進行聯繫，目前也正在積極洽談當中。
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