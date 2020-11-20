台商春節返台比照商業泡泡？莊人祥：兩者差很多

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台商春節返台比照商業泡泡？莊人祥：兩者差很多

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-11-20 14:37:37

▲針對今（20）日新增2例境外移入COVID-19病例，中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人進行說明。（圖／指揮中心提供）
▲針對今（20）日新增2例境外移入COVID-19病例，中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人進行說明。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情中心先前提出規定，自12月1日起，所有入境或自台灣轉機者，不論國籍都須檢附3日內核酸檢驗陰性報告。對此，不少希望春節返鄉的台商認為，規定太過嚴苛，或許能比較「商業泡泡」模式辦理。指揮中心發言人莊人祥今（20）回應，兩者行程目的與模式不同，「大家可能有點搞混了」。
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指揮中心18日指出，國際疫情持續嚴峻，預期今年底及明年初入境旅客數將增加，為加強防疫安全，啟程地時間自12月1日至明年2月28日，入境我國機場或經我國機場轉機的旅客，不論身分或來台目的，均應檢附「表訂登機時間前3日（工作日）內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，始可登機來台。
對此，不少台商建議，應可比照先前的經濟泡泡模式，方便台商春節返鄉。莊人祥今於指揮中心記者會上指出，所謂的商業泡泡模式，是所有人員抵台後，都須由經濟部派專人監督行程；而台商回國後大多是私人行程，返台目的就與商業泡泡不同，「大家可能有點搞混」。

另有台商建議，也許能以多幾次核酸檢驗來縮短檢疫時間。莊人祥表示，這部分有經過指揮中心的專家小組討論，但專家一致認為，檢疫14日仍是最好的檢疫模式。

同時，記者提問，目前距離春節僅3個多月時間，在大陸台商可能面臨到來不及安排採檢的情況，是否可能先抵台後在邊境進行採檢？對此，莊人祥表示，目前大陸方面也規定，搭機就須檢附3日內的陰性證明，因此就算我方放寬，台商不採檢「也出不來」。

另一方面，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）可望將於12月初訪台。對此，莊人祥表示，關於惠勒訪台一事，統一由外交部對外發言，指揮中心會配合相關防疫工作。

此外，英國牛津大學與阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研發的新冠疫苗，近日也傳出捷報。莊人祥指出，我方於8、9月時間就與相關廠商接觸，未來也會持續透過CODEX平台、廠商進行聯繫，目前也正在積極洽談當中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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