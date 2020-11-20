《鬼滅》主唱LiSA下月「驚喜露臉」新莊！唱夯曲給台粉聽
《鬼滅》主唱LiSA下月「驚喜露臉」新莊！唱夯曲給台粉聽
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-11-20 16:09:42｜update2020-11-20 16:34:17
日本《鬼滅之刃》動畫與電影魅力席捲國際，作品主題曲演唱者LiSA名氣再升級，她今（20日）宣布，將在新莊舉辦「LiSA ONLiNE LEO-NiNE 台灣播映場」演唱會，邀觀眾入場欣賞演唱會畫面之外，也會為台灣歌迷準備驚喜禮物，LiSA更以中文吶喊「一起HIGH吧！」希望到時大家玩得開心。
今年初疫情打亂各國藝人的海外演出計畫，LiSA也是受災戶之一，決定以「ONLiNE演唱會」的方式與大家見面，她表示：「我的音樂活動，很多時候是在現場演出和大家創造共有的時光，而形成了重要的意義。慎重判斷一場場今年規畫好的演出是否要舉行，真的非常痛苦和不安，但也一邊寄託希望，走到了今天。輯《LEO-NiNE》及《炎》能在這樣的時期傳達出去，覺得是件相當幸福的事情，也有一種命運感，如果大家也能接受、感受的話就太好了。期盼透過這次ONLiNE-LEONiNE的計畫，以影像訊息傳達給每個人。」 「LiSA ONLiNE LEO-NiNE 台灣播映場」是日本史上在台最大的播映場，將於12月26日在新莊Zepp New Taipei舉行，播映內容為12月12日於線上播送的「ONLiNE LEO-NiNE」演出，並有台灣播映場限定驚喜內容，票價均一為1200元，11月28日上午11點在拓元售票系統開賣，購買者皆可獲得台灣播映場專屬特典，詳情請至主辦單位臉書查詢。
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