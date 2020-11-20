桃園水情吃緊 鄭文燦：籲水利署和台水公司盤點備援水源
桃園水情吃緊 鄭文燦：籲水利署和台水公司盤點備援水源
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-20 15:00:00
桃園市政府今(20)日召開第六次抗旱應變會議，市長鄭文燦表示，依據氣象局資料預測，至明（110）年6月春季之前，仍屬偏乾氣候，相關抗旱工作預估將長達8個月左右，目前石門水庫蓄水率約5成，蓄水量約1億30萬噸，面對未來桃園水情可能持續不樂觀，要求各單位上緊發條，要備援、調度跟節水三管齊下，並研擬相關對策共度枯水期。
鄭文燦指出，有關北水局由龍潭打鐵坑溪抽水供自來水公司二區處使用，有部分居民不滿的問題，請水務局與龍潭區公所協助溝通，盼在水位容許範圍內且不影響附近居民用水權益下，持續供水給台水公司﹔ 另外桃園工業抗旱水井原本盤整共計65口，經水質檢測及確認開放意願後，共計有60口可作為取水使用，將核發水權30%提供廠商間調水或讓民眾取水。另外，埤塘備援方面，桃園目前配合管制近百口埤塘禁止放水，但台水公司目前僅使用桃園1-4號埤塘、社子1A、員08埤塘等3口埤塘，反向供水至大湳淨水場及平鎮淨水場，鄭文燦要求水利署與台水公司再重新規劃評估，盤點可作為備援水源用的埤塘並納入備援計畫，將水資源作最適當規劃並合理運用。
鄭文燦說，桃園水情若明年仍無改善，進入橙燈減量供水的機會將大幅提高，最壞的情況將是進入紅燈分區供水，因此市府將持續超前佈署，做最壞的打算、最好的準備，整合相關抗旱計畫，包括將北區水資源中心每日5萬噸的放流水，提供2萬噸給工業用水量極大的南亞電路板公司，消防局水車亦盡量由北區水資源中心進行調度，以降低水耗。農業局長郭承泉表示，有關明（110）年第一期稻作是否停灌及相關停灌調適策略，農委會預訂於12月下旬決定後公告；另針對今（109）年度停灌補償金發放情形，截至11月17日為止，桃園地區共核撥4萬5,338筆，總金額計6億7,585萬。