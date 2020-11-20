▲ MINI Countryman個性生活日本週末華山登場，巡迴展 11/27 台中起跑

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MINI Countryman 個性生活日現場除有 4 款風格獨具的全新 MINI Countryman 運動休旅現身外，還有多項精心打造的生活風格體驗區，11 月 20 日當天，MINI 品牌大使－簡嫚書更蒞臨 MINI Countryman 個性生活日。將 MINI 設計美學延伸至日常生活中的 MINI Lifestyle Collection 生活精品，現場展售 MINI 行李箱、MINI 復刻帽 T、MINI 色塊水壺等多項生活精品也將出席現場，現場亦有 MINI 專屬明信片。拍照打卡上傳 Instagram 並標記 #MINICountryman 個性生活日，即可現場沖印擁有 MINI 專屬設計的限量紀念相片，還可兌換精選小點。
MINI Countryman個性生活日特為 MINI 車主規劃車主限定手作體驗，手作絹印與多樣 MINI Countryman 個性生活日專屬圖樣，讓 MINI 車主與家人朋友恣意創作獨一無二的帆布袋。傍晚時分，華山文創園區大草坪將化身為 MINI 車主獨享星空電影院。
MINI Countryman 運動休旅亦將於 11 月 27 日起展開全台個性巡迴展，歡迎熱愛 MINI 的朋友們前往台中 Tiger City老虎城購物中心、台北信義新光三越 A11、高雄統一夢時代購物中心、桃園台茂購物中心、台南新光三越新天地與全新 MINI Countryman運動休旅見面。
【MINI Countryman個性生活日】
日期：2020/11/21(六)~22(日)
時間：早上11點~晚上9點
地點：台北華山1914文化創意產業園區－華山劇場(大草坪)
地址：台北市中正區八德路一段1號
【MINI Countryman個性巡迴展】
|日期
|地點
|地址
|11/27(五)~11/29(日)
|台中Tiger City購物中心
|台中市西屯區河南路三段120號
|12/4(五)~12/6(日)
|台北信義新光三越A11
|台北市信義區松壽路11號
|12/4(五)~12/6(日)
|高雄統一夢時代購物中心
|高雄市前鎮區中華五路789號
|12/11(五)~12/13(日)
|桃園台茂購物中心
|桃園市蘆竹區南崁路一段112號
|12/11(五)~12/13(日)
|台南新光三越新天地
|台南市中西區西門路一段658-1號
|
|地址
|電話
|MINI台北汎德展示中心
|台北市中山區松江路375號
|02 2508 1100
|MINI桃園大桐展示中心
|桃園市桃園區文中路736號
|03 360 5522
|MINI台中汎德展示中心
|台中市南屯區五權西路二段27號
|04 2475 1668
|MINI高雄汎德展示中心
|高雄市前鎮區中華五路1368號
|07 536 6599
|MINI品牌概念館
|台南新光三越百貨新天地1樓
|06 303 0252
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