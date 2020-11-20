NBA／美媒爆料火箭放棄挽救和哈登關係　但不讓他選下家

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NBA／美媒爆料火箭放棄挽救和哈登關係　但不讓他選下家

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-20 15:34:26

Rockets Wizards Basketball
▲美國媒體爆料，火箭已經放棄挽回和想離隊的James Harden之間的關係。（圖／美聯社／達志影像）
明星後衛「大鬍子」James Harden傳出已經向火箭表明離隊意願，美國媒體《ESPN》記者Tim MacMahon爆料，火箭放棄挽救和Harden的關係，但也不會讓Harden自由選擇下家。
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MacMahon上節目士透露，「我從火箭得來的感覺是，他們的野心、目標和希望不再是挽救他們和Harden之間的關係，讓他留下來了。那是一種體悟，Harden下定決心想離開，火箭也回應，好吧我們明白了。」
「不過Harden想退出，並不意味著他可以決定去處。」 MacMahon進一步表示，「Harden無法自己決定要去哪，火箭不可能接受價值遠低於這位MVP候選人的籌碼。我認為火箭現在正在做的就是為後Harden時代做重建的準備。」
MacMahon也提到去年「威少」Russell Westbrook來到火箭的過程，「Harden指定Westbrook的交易，Tilman Fertitta(火箭老闆)也很喜歡這交易，不要誤會Harden確實是這交易的推手之一，這不是什麼秘密。」如今雙星都想離隊。
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