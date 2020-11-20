健保費率調整延至下周五討論！專家：微漲是普遍共識
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-11-20 15:33:03
原排定今（20）日審議健保署所提的民國110年度保險費率審議案，會中決議延至27日（下周五）再議。對此，健保會公正人士代表滕西華表示，今天會議大家都是理性、民主討論，之所以要延到下個禮拜，是希望健保署再提供更詳細的試算資料，但未來微調漲應是與會者普遍共識。
滕西華指出，就付費者來說，目前各費率的提案都是安全準備金大於2個月、民國110到113年的總額成長率高等情況下，所試算出來的版本；不過，付費者代表認為，根據法規，安全準備金法定是1至3個月，所以只有1個月的安全準備金也是符合法定下限；但今天試算的版本中，並沒有安全準備金在1個月、1.5個月等情況下的相對應的平衡費率，也未提及平衡費率須為幾年的平衡費率；因此，付費者代表希望，在下禮拜有較完整的資料時，再做討論比較合適。「現在情況真的不好。」滕西華認為，明年國內面臨國保、勞保以及健保等「三保皆漲」，其中雇主是承受國保與勞保，但民眾是承受三保皆漲，甚至失業者還要承受國民年金調漲，其實對社會的負擔有點重，也會影響國家整體經濟發展；所以健保是否需要收超過1000億的安全準備金，相當於一個西醫基層總額的高額數字，且將其視為「存款」備而不用，這點值得討論。
滕西華表示，付費者代表認為，健保費率安全準備金先升回1個月或1.5個月，才是合理，雖然2年後面臨再調漲議題，但屆時疫情可能已經趨緩，經濟情況較好，也比較好談。對於下禮拜的會議，滕西華認為，微調可能是大多數人支持的方案，如此既能夠回應健保法定安全準備金1個月的下限，也能顧及到當年度的健保收支平衡，又不會讓民眾過度負擔，重點是這樣的調漲，讓保費「不再只是淪為民粹或政治鬥爭」，相信今年的討論可以為未來健保建立良好的里程碑。