蘇震清涉收賄案　妻子出面指控檢方偵訊錄音檔遭變造

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蘇震清涉收賄案　妻子出面指控檢方偵訊錄音檔遭變造

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-20 15:42:50

蘇震清妻子
▲民進黨立委蘇震清妻子廖靖汝（中）出面指控，檢方偵訊的錄音檔遭到遮蔽變造，她質疑這是否惡意妖魔化蘇震清？（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.20）
台北地院審理立委收賄案，民進黨立委蘇震清今（20）日出庭。蘇震清的妻子廖靖汝下午前往立法院，親上火線出面指控檢方偵訊的錄音檔有多處遭到遮蔽、疑似變造，她質疑，這是否有計畫惡意妖魔化蘇震清？蘇震清的律師陳佳瑤也呼籲，希望在審判程序中，能給蘇震清公平審判的空間。
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廖靖汝一度哽咽地說，在這112天以來，從媒體的大幅報導中，她好像看到了一個完全不認識的、陌生的、妖魔化的蘇震清，她不知道檢調在偵查的過程之中，不斷的對媒體放話，是想要塑造一個什麼樣的故事？但是那絕對不是她相知、相守三十幾年的先生。
廖靖汝質疑，律師調閱的偵查筆錄相關檔案中，發現訊問過程有許多關鍵的錄音錄影檔案，遭到雜訊遮掩，她懷疑其中是否隱蔽了誘導被告、或是條件交換的不正當行為？今天檢察官辦稱，這是錄音設備故障，然而在不同日期、不同時間，卻偏偏在關鍵時間發生故障？遭到雜訊遮蔽的總時數將近6小時，如此重大案件竟然從8月10日到9月2日，有這麼長時間的機器故障，而且是發生在資源最多、設備最好的北檢，將近一個月都沒發現，難道這個偵訊室的檔案都有問題？

廖靖汝說，錄音檔遭遮蔽聲音，讓她不禁懷疑，這是否有計畫惡意妖魔化蘇震清。譬如偵查期間，媒體不知從何得到消息，稱蘇震清在案發前兩周才還錢，然而事實是，蘇震清早在2017年10月就已經全部還清，郭克銘也跟蘇震清無任何關係，卻故意扭曲是他的助理或主任，這些惡意不實的消息，隨著蘇震清被羈押，根本無從對社會大眾辯駁。

廖靖汝表示，這段時間儘管她謹守偵查不公開的分際，卻總是有不實片段資訊不斷漏出給媒體，甚至惡意扭曲，所謂的「偵查不公開」原則，難道是讓檢調單位把特定對象羈押禁見、綁住手腳，然後任意丟給讓不知情的媒體去公審，再讓輿情去影響裁判公正，得到他們想要的結果嗎？

廖靖汝說，這三十幾年來，她相信先生的為人處事和政治操守，絕對禁得起時間、司法的檢驗，因此開始搜索調查時，她仍是對台灣的司法檢調充滿信心，認為真相終將大白，會還给蘇震清一個公道，但現在她還能這麼期待嗎？

廖靖汝指出，她今天必須站出來，為捍衛司法人權，只是要求一個獲得公平審判的機會，並要求監察院及相關單位，必須主動介入調查，還給司法人權與正義一個希望。

蘇震清的律師陳佳瑤說，這些被蒙蔽的錄音內容都是本案重要證據，他已經音檔送給專業鑑定機關，他們認為不排除有人為因素在內。今天檢察官也承認，錄音設備壞掉，不能完整呈現內容。但偵查庭其實有2套錄音系統，檢察官承諾會把第2套的完整錄音資料送出來。

陳佳瑤表示，不管蘇震清將來的判決有罪還是無罪，希望在程序上，能給他一個公平審判的空間。
 
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