躲電線桿也擋不住啦！泰國小象因偷吃甘蔗被逮太萌而爆紅
躲電線桿也擋不住啦！泰國小象因偷吃甘蔗被逮太萌而爆紅
四方報/綜合報導
calendar_today2020-11-22 07:00:00
根據四方報報導，泰國有1隻超可愛的小象，因為偷吃甘蔗被發現，牠於是躲到電線杆後面，以為看不到人類，人類也就看不到牠。可愛的萌樣讓被偷甘蔗的泰國人好氣又好笑，拍照上傳後竟意外爆紅。
據悉，該網友於11月15日拍下照片並上傳照片，瞬間引來大眾的分享和關注。根據網友所述，當小象感知到人類要靠近牠，牠立刻尋找可以藏身的地方，最後牠看到電線杆，就走過去蹲在電線杆後面。只見牠一雙大眼寫滿了愧疚，讓拍照者覺得十分好笑。由於實在太可愛，不但被泰國《民族報》報導，還被網友們紛紛轉貼或標籤朋友，更被做成各種梗圖。在動物界，大象是智商相當高的物種，目前存活的大象有非洲叢林大象、非洲森林大象和亞洲大象三種。除了智商高，感情也相當豐富，記憶力超群的牠們時常做出不少有靈性的舉動。在世界各地，都曾有養育大象多年的象伕因故死亡或離去，被撫養的大象因為太難過而抑鬱的案例，同時大象的記憶力亦是相當驚人。由於眾多特質，大象很容易被有心人士利用，被訓練做表演、畫畫和當坐騎等等，但其實壞心人類對牠們做過的壞事，牠們都會曉得，也都會記得。