牛津新冠疫苗露出曙光！莊人祥：我方8、9月就已洽談
牛津新冠疫苗露出曙光！莊人祥：我方8、9月就已洽談
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-11-20 15:57:39｜update2020-11-20 15:58:14
英國牛津大學與藥廠所研發的新冠肺炎疫苗，日前傳出捷報。對此，中央流行疫情指揮中心莊人祥今（20）表示，我方於8、9月間就已跟廠商接洽，此劑疫苗也列入新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）首波候選名單中。
綜合外媒報導，阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學所研發的新冠疫苗，日前傳出有高達99％的受試者施打後出現抗體，尤其老年人的免疫保護力更強。對此，莊人祥今於指揮中心記者會上表示，指揮中心8、9月間就已跟廠商接洽，未來也會透過COVAX機制、廠商等2種管道來溝通，目前詳細談判情況仍不便透露。
莊人祥會後補充，這支疫苗運送方式與一般疫苗相同，都需要冷鏈，保存在攝氏2到8度低溫環境下即可運送，較為便利，且價格也較輝瑞疫苗來得低，同時也列在與台灣簽約的COVAX首波候選名單中，目前正積極洽談當中。莊人祥表示，根據目前指揮中心規劃，新冠肺炎購買經費為115億元，預計要讓1500萬人接種，若以每人2劑計算，預計得需購入3000萬劑，未來若是經費不足之處，還會再向行政院來爭取。