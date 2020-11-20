名家論壇》麥爾坎．葛拉威爾／哈定謬誤

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1899年的一天早上，美國俄亥俄州里奇塢（Richwood）環球大飯店（Globe Hotel）的後花園，兩位男士在讓擦鞋童服務時偶然相遇。其中一位是來自州首府哥倫布市的律師兼遊說專家道厄提（Harry Daugherty），他體格壯碩、臉色紅潤，一頭黝黑的直髮，而且精明幹練。道厄提是俄亥俄州政壇的馬基維利，也是典型的幕後操盤高手，對人物特質擁有精明且獨到的判斷力，或者至少對政治機會是如此。另一位男士來自俄亥俄州的小鎮馬里昂（Marion），是一家報社的總編輯，一個星期後將當選州議會的參議員，他名叫哈定（Warren Harding）。道厄提仔細端詳哈定一番，立刻為之傾倒。新聞記者蘇利文（Mark Sullivan）描述那天兩人在飯店花園邂逅的情景：

哈定真是相貌堂堂、一表人才。當時他年約三十五歲，他的頭部、五官、軀幹的形狀都引人注目 ；其比例之美好，放在任何地方的任何一位男性身上，都不只是『英俊』這個字眼所能形容。哈定揚名立萬之後，世人不時以「羅馬人」來稱呼他。當他走下講台時，雙腿與身體的比例格外賞心悅目；還有他的輕快腳步、挺拔姿勢與從容儀態，在在增添了體態優美與男子氣概。他的柔軟彈性與外形的魁梧融合無間，碩大明亮的雙眼、濃密烏黑的頭髮，以及古銅色的肌膚，更使他帶有一種印度男性的俊美。他讓位給其他客人的體貼殷勤，流露出他對人發自內心、一視同仁的友善。他的聲音洪亮、雄渾而溫暖。他對擦鞋童的工作十分關注，顯示他對服飾外觀十分在意，跟一般小城鎮出身的人士很不一樣。他給小費的方式讓人覺得他既大方又善良，很願意散播歡樂，這些都是奠基於他健全的身體與善良本性。

壇一路挺進，完全是因為妻子佛蘿倫絲（Florence）的驅策，以及道厄提的精心規畫，還有他隨著年歲漸長，愈發令人傾倒的相貌。有一回在宴會上，他的一位支持者忘情大喊：「天哪，這混球還真像個參議員。」哈定的確如此。哈定傳記作者羅素（Francis Russell）描述哈定剛屆中年時的模樣：「他濃密的眉毛襯托著鐵灰色的頭髮，看起來剛強有力；他寬廣的肩膀與古銅色的肌膚，顯示他身體健壯。」羅素還寫道，哈定簡直可以穿上一襲古羅馬人的罩袍，直接登台演出莎士比亞的《凱撒大帝》。道厄提安排哈定在1916年的共和黨總統候選人提名大會上演講，因為他知道黨代表們只要看到哈定的外貌、聽到他的洪亮雄渾的聲音，就會認定此人應該更上層樓。1920年，道厄提說服哈定改變原本比較明智的想法，要他出面競選美國總統；道厄提不是在開玩笑，他說到做到。

「哈定謬誤」突顯出快速認知的黑暗面，同時也是諸多偏見與歧視的根源。正因如此，選賢與能才會如此困難，而且儘管我們可能不願意承認，但才德極為平庸的人確實經常佔據高位。我們之所以要重視薄片擷取與第一印象，原因之一在於接受一項事實：我們對人與對事匆匆一瞥所得到的訊息，有時候會超過經年累月的研究。然而我們也要承認並瞭解，這樣的快速認知有時也會讓我們誤入歧途。