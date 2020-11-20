網紅照過來　澎龍門閉鎖陣地應徵網路行銷高手

為推廣「龍門閉鎖陣地」的獨特旅遊模式，澎湖縣政府公開徵求網路行銷好手、網紅親身體驗遊玩，期望藉由網路無遠弗屆的力量為龍門閉鎖陣地提高聲量，即日起至11月25日止民眾可透過網路報名，縣府將選出人氣網紅2名及網路行銷好手5名一同合作行銷，此外免費提供龍門閉鎖陣地門票、導覽解說、澎湖雙人房住宿及多項好禮，藉以吸引大家來澎湖「有吃又有拿」。

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▲龍門閉鎖陣地為全澎湖第一個開放參觀的軍事地下坑道，蘊藏舊有軍事文化歷史，坑道主體結構為日治時期所建造。（圖／記者張塵攝，2020.11.20）

× ▲龍門閉鎖陣地為全澎湖第一個開放參觀的軍事地下坑道，蘊藏舊有軍事文化歷史，坑道主體結構為日治時期所建造。（圖／記者張塵攝，2020.11.20）

▲網紅世代來臨，網際網路和日常生活已無法切割，相較於購買一般觀光廣告版面，縣府期望透過資源交換的方式讓龍門閉鎖陣地網路聲量能夠提昇。（圖／翻攝澎湖縣旅遊處臉書）