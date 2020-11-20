影／不是車展！科大慶生請出3億元跑車、show girl助陣

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影／不是車展！科大慶生請出3億元跑車、show girl助陣

記者葉靜美/彰化報導

calendar_today2020-11-20 18:40:00

建國科大校慶
▲超跑搭配建國科大美容系學生車模熱情相挺，校慶現場有如車展。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.20）
30多輛價值約3億元的跑車一字排開，再搭配身材曼妙的show girl助陣，這裡不是車展，是彰化建國科技大學慶祝55歲生日，該校機械工程系先進車輛製造組邀請皇家超跑俱樂部車友來助陣；配合校慶日，有一系列的活動展開，南投縣仁愛高農原住民學生也來湊熱鬧，大跳精彩原民舞，為建國科大慶生。
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建國科大今（20）日舉行創校55週年校慶暨運動會，表揚傑出校友謝志福、謝咏霖、張瑞泰、蘇鴻業、郭鴻耀等人，及模範教職員，並舉行「原住民族學生資源中心」揭牌、機械工程系先進車輛產學合作成果展、人才銀行揭牌、校慶園遊會等一系列活動。
▲南投縣仁愛高農學生以原民舞蹈祝賀建國科大「原住民族學生資源中心」的揭牌。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.20）
▲南投縣仁愛高農學生以原民舞蹈祝賀建國科大「原住民族學生資源中心」的揭牌。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.20）
機械工程系先進車輛製造組獲得皇家超跑俱樂部贊助，聯合展出各式超級跑車30多輛，搭配建國科大美容系學生車模的熱情相挺，現場有如在舉行大型車展，十分熱鬧。除此之外，也展示日產電動車、豐田油電車、馬自達與福特柴油共軌車輛、納智捷車輛、35噸大拖車、重型機車等先進車輛，並力邀合作廠商展示特斯拉電動車、BMW高級性能車，展現產學合作成果。

建國科大校長江金山表示，創校55年來，配合國家經濟建設需要調整系科，由創校時商專，改為工專、工商專，升格技術學院、科技大學，過程雖然艱辛，學校仍然樂觀奮鬥，培育了十萬名的校友，分佈在國內外各大中小企業，為校爭光。

▲難得一見的各廠牌超跑出現在校園環校道路，吸引眾人目光。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.20）
▲難得一見的各廠牌超跑出現在校園環校道路，吸引眾人目光。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.20）
建國科大董事長吳聯星指出，台灣社會邁入少子女化、老齡化、智慧化，學校仍然堅守崗位努力辦學，把學校打造成有如一座銀行，為企業量身訂作，隨時配合企業需求培育企業所需人才。

「原住民族學生資源中心」揭牌，彰化縣副縣長洪榮章致詞時表示，建國科大設立原住民族學生資源中心，讓原住民族學生平時在校園內就能夠受到更多的照顧，是對原民青年最有直接幫助的做法；江金山也說，原住民族才是台灣的主人，他們的語言、習俗、種族基因都非常優秀，大家應該努力協助保存，讓台灣文化變得更多元有特色。
 
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