影／不是車展！科大慶生請出3億元跑車、show girl助陣

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機械工程系先進車輛製造組獲得皇家超跑俱樂部贊助，聯合展出各式超級跑車30多輛，搭配建國科大美容系學生車模的熱情相挺，現場有如在舉行大型車展，十分熱鬧。除此之外，也展示日產電動車、豐田油電車、馬自達與福特柴油共軌車輛、納智捷車輛、35噸大拖車、重型機車等先進車輛，並力邀合作廠商展示特斯拉電動車、BMW高級性能車，展現產學合作成果。
建國科大校長江金山表示，創校55年來，配合國家經濟建設需要調整系科，由創校時商專，改為工專、工商專，升格技術學院、科技大學，過程雖然艱辛，學校仍然樂觀奮鬥，培育了十萬名的校友，分佈在國內外各大中小企業，為校爭光。
建國科大董事長吳聯星指出，台灣社會邁入少子女化、老齡化、智慧化，學校仍然堅守崗位努力辦學，把學校打造成有如一座銀行，為企業量身訂作，隨時配合企業需求培育企業所需人才。
「原住民族學生資源中心」揭牌，彰化縣副縣長洪榮章致詞時表示，建國科大設立原住民族學生資源中心，讓原住民族學生平時在校園內就能夠受到更多的照顧，是對原民青年最有直接幫助的做法；江金山也說，原住民族才是台灣的主人，他們的語言、習俗、種族基因都非常優秀，大家應該努力協助保存，讓台灣文化變得更多元有特色。