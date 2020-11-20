免費索票倒數一周！黃子鵬PK饒舌歌手 戴資穎跨界開球
免費索票倒數一周！黃子鵬PK饒舌歌手 戴資穎跨界開球
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-20 16:55:44
11月28號絕無僅有的棒球x音樂派對— Red Bull Batting Mania終擊派對盛大展開！一起為爭奪打擊狂人冠軍稱號的熱血打者歡呼、見證史上第一場由Kenzy小春和Red Bull棒球運動員黃子鵬跨界PK的職棒友誼賽『龍虎對抗賽』，羽球天后戴資穎更預告將現身開球，號召粉絲出席應援，以及由MJ116頑童合體開唱的賽後派對，準備嗨炸桃園國際棒球場。
首屆Red Bull Batting Mania 終擊派對即將隆重展開！當天不僅為Red Bull Batting Mania 打擊狂人總決賽，共計12名決賽選手自近700位打者中脫穎而出，準備搶奪最終冠軍寶座，爭取 Red Bull Batting Mania 打擊狂人稱號！Red Bull棒球運動員、樂天桃猿投手黃子鵬和知名饒舌歌手Kenzy小春將各別組隊，展開史上第一場跨界職棒友誼賽『龍虎對抗賽』；以及羽球天后戴資穎也將跨界為『龍虎對抗賽』帥氣開球。
小戴開心表示：「這次我一定要好好丟。」更迫不及待呼喊粉絲屆時要到場參與，也有粉絲興奮回應：「我要在棒球場喊小戴加油，應該也是滿特別的經驗吧！」而最後壓軸的賽後派對，不僅小春將和黃子鵬共同演唱本次的活動主題曲《潛水艇》，小春也將首度公開現場飆唱個人專輯多首曲目，更請到瘦子、大淵到場，3 人再度合體壓軸滿載演出！