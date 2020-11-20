畢羊縱走女落單喪命！山友沉重呼籲：登山必學「2技能」

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畢羊縱走女落單喪命！山友沉重呼籲：登山必學「2技能」

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-20 16:34:01

▲登山愛好者不可輕忽，急性高山症恐怕造成生命危險。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲女子參加畢祿羊頭山一日縱走，卻不幸喪命。山友呼籲登山健行愛好者必學好「2技能」再挑戰山林。（示意圖，非當事人／取自 Unsplash ）
一支網路揪團的7人登山隊日前出發挑戰花蓮「一日畢羊縱走」，結果3位女子失聯，救難隊出動後救出2位女子，但今（20）日找到第3位女子時卻遺憾發現該女疑似因失溫已喪命。憾事發生讓所有人同感惋惜，就有專業山友分享山上的求生須知，感慨強調「手機離線地圖」跟「回報座標」真的是登山健行必學技能，在山上迷路時若能懂得「離線地圖」跟「回報座標」，就能大大提升獲救率。
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綜合媒體報導，不幸過世的葉姓女山友年方29，從大學時期就參加登山社，熱愛爬山，聽到噩耗後葉女父母難以接受，愛女竟會命喪在最愛的山林。據了解，當天的狀況是網路揪團的7人登山隊中，有4位老手順利完成縱走，但3位女山友卻落隊失聯。而葉女疑似因急著想趕上前面的人，又和另兩位落隊女子走散，最終被搜救隊發現時已不幸在溪谷乾溝中失溫而死。
意外讓網友同感惋惜，就有專業山友指出，在山上迷路絕對記得「不要亂跑」， 減少救援隊找到你的時間。另外該山友也列出3點在山區走失時自救的關鍵：

＃緊急保暖裝備。如求生毯、大黑垃圾袋、雨衣等等，依當天的氣候，撐到救援來之前頂多冷到不行，但還不至於失溫。

＃不要跟同伴離太遠、「不要亂跑」。若落隊的3人互相照應，葉女不要再落單，應可和另兩人一起撐到救援來。

＃手機離線地圖。會使用的話，可能10分鐘內就找回路徑了，「手機離線地圖」跟「回報座標」絕對是目前登山健行的人必須學的技能，爬山拜託不要用Google Map，學會看離線地圖才能在沒有網路訊號的地方認清方位。
▲專業山友分享在山上迷路時的關鍵自救技能。（圖／翻攝自批踢踢）
▲專業山友分享在山上迷路時的關鍵自救技能。（圖／翻攝自批踢踢）
該網友最後語重心長地呼籲，真的「建議時常爬山的山友學會使用手機離線地圖，可以減少很多意外發生的潛在風險，也能讓台灣的搜救人員少一點負擔」。（編輯：倪浩軒）
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