外地建商看好花蓮未來潛力　相繼進駐主力區購地

全球在新冠肺炎的肆虐下，台灣不僅把防疫做到聞名全球，花蓮更是打出零確診的好名聲，花蓮地緣狹長且靠近太平洋及面對中央山脈及海岸山脈，人口密集不高，讓不少外縣市的民眾看好台灣的後花園，開始在花蓮尋求一塊退休後可以居住的地方。但近年來花蓮地價居高不下，不少當地人大喊買不起，但遠在其他縣市的建商卻看好「花蓮市、吉安鄉」這塊藍海，紛紛購地準備好好打造花蓮的都市氛圍。

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蘇花改在今年初通車前就吸引國際酒店集團爭相插旗花蓮，繼台開集團打造的「新天堂樂園」在花蓮創下數個金氏世界紀錄奠定地位後，天成飯店集團旗下「瑞穗春天國際觀光酒店」、花蓮君達集團與新加坡豐隆集團旗下連鎖品牌攜手打造「秧悅千禧度假酒店」，還有耗資50億的花蓮最新地標「潔西艾美酒店」也正在趕工興建中，即將為花蓮再添一家國際星級酒店。

專家分析主因，花蓮是觀光大縣，觀光商機一片看好，不僅這些利多條件，造成地價飛漲，近1%的調漲波幅讓許多想買購屋的花蓮年青人大喊買不起，不少外地建商已經祕密的買下花蓮市及吉安精華地段，計畫蓋起大樓華廈，吸引更多人置產。





中信房屋真好加盟店長簡妙芬表示，目前由自己經手的建地及農地，大多都來自外地的建商，當然這其中也不乏當地老字號建商，大家不約而同的看上花蓮這塊寶地，不僅是看上花蓮的好山好水，更看好未來觀來帶來的商機及居住機會。





現階段花蓮市區新建案價格一坪約25萬元起跳，房價超前台南市區大樓住宅，建商購地成本甚至再高出1～2成，簡妙芬指出，以東台灣的宜蘭、台東相比較，花蓮的價格確實高出不少，雖然近年來花蓮市區已經冒出不少新建案，但卻幾乎都銷售一空，其中外地移居來到花蓮的比例佔6～7成，可見花蓮的房市未來潛力無限。



