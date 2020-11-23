新莊重劃區助攻力道強　熱門區域超搶手

新興都會中心「新莊」近幾年房市熱點，大多集中在大型重劃區，前幾年相當熱門的「副都心、頭前」等重劃區，已經吸引不少台北市及外縣市族群聚集，看準明年房市激戰區，焦點將轉移到新北市新興的「塭仔圳重劃區」，房仲產業者評估，新案量可望從今年的120億元倍增至300億元以上，目前至少有十家建商卡位，每坪房價也可能「坐3望4」。

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新莊近15年來房價飆漲，直到8年前副都心重劃區、頭前重劃區陸續場宏匯廣場正式營運有重大建設，隨著大型交通運輸建設如機捷、環狀線開通；大型商，國家電影中心也將於明年完工，再加上溫仔圳重劃區已進行開發，讓新莊再度熱起來。

中信房屋新莊中平加盟店熊得傑專案副理表示，約5年前，新莊房價曾經有一度直直落，有不少當時因為看好新莊未來的住戶因此而賠售，讓房市相當清淡，直到去（2019）年，尤其今年最明顯，疫情的關係，台灣相對安全，另外台商資金回流，讓房價又開始起漲，有逐底反彈的氣勢， 副都心重劃區和頭前重劃區又開始有首購族、換屋族人潮看房，再加上溫子圳重劃區已經有建商拿著大把現金購地，讓新莊這個地方又再度熱了起來。





新北市府將塭仔圳列為重點發展區域，面積約400公頃，約6個副都心重劃區，近期更啟動「塭仔圳旗艦計畫」，分為第一、第二區，最快2025年完工，塭仔圳內「港泰重劃區」因鄰近機捷A5站，交通串連三環三線、匯集國道；其中又以「港泰重劃區」最熱門，今年區域推案量約120億元，明年估將爆量300億元。

現在新北市就以新莊房市最為熱門，目前「港泰重劃區」已吸引超過十家以上建商搶進，包括寶佳機構、茂德機構、海悅國際持續推案；今年陸續有科達機構、海研建築、新潤興業、華固、丞石等建商再插旗，基地面積多數達千坪，碧瑤、三群等也積極卡位，未來推案量將有機會超過300億。