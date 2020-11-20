重現兒時點滴　摩登大遊行12月歡樂登場

台南林百貨即將迎接89歲生日，邁入第7年的台南年度盛事摩登大遊行也將於12月5日登場，今年的摩登大遊行以「小時候大時代」為主軸，將過往的台灣日常，以漫畫、童玩工藝、傳統表演藝術及老物件的發展史，重現過生活的樂遊點滴，喚起大眾小時候的童趣回憶，讓新世代感受屬於自己父母親那一代的童年時光。

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今年的遊行從台南正夯景點河樂廣場出發，參加遊行的隊伍表演與裝扮將以台灣各年代童年生活記憶為主題，永康國小扯鈴隊、百年小學崇和國小客家藝文隊、黑橋牌觀光工廠、旗跑x旗袍體驗工作室、台南應用科技大學-漫畫學士學位學程、南台科技大學的布袋戲研習社、還有設立在台南的群馬縣水上物語交流館成員皆前來共襄盛舉，還有台南後壁可愛的阿嬤們組成「後壁阿嬤時尚青春秀」，混搭屬於阿嬤時代的摩登復古潮流風，重現青春韻味。

值得一提的是，今年的「2020府城摩登大遊行」海報，首次舉辦主視覺設計競圖，目的在提供新興創作者一個發表創作的平台﹔首獎得主是畢業於ARU劍橋藝術學院，目前旅居於美國的插畫家台南囡仔蔡亞庭，她為家鄉的經典地標投注濃厚情感，把林百貨遊行的歡樂氛圍發揮的淋漓盡致。



▲林百貨摩登大遊行堪稱府城年度盛事，各界人士一同歡慶林百貨89歲生日快樂（圖／記者林怡孜攝，2020,11,20）

林百貨二樓-台南好設計也配合此次的活動進行全新改裝，推出「與林心宿•感動南隅」滿額抽獎活動，只要在二樓消費滿2,000元，就有機會抽中天下南隅雙人住宿券及圓頂西餐廳折價券。館內也與台灣玩具博物館共同策劃「開箱時代的童年回憶-微型主題展」，藉由二個1120年代的珍藏老櫃展出40-60年代、60-80年代的台灣珍貴記憶。重點展出包含諸葛四郎馬糞紙製尪仔標及布袋戲偶、珍藏版諸葛四郎古董漫畫還有早年老三台電視風雲人物中的;史艷文與哈麥兩齒、台版軟塑膠無敵鐵金剛、以及編號51第一版大同寶寶都將現身，透過展出傳達出骨董珍玩的時代意義。

12月生日慶除了大遊行與復古童玩特展，林百貨將舉辦台日老物件歷史之旅、台灣珍貴老插畫系列講座、古早味手作童玩親子課程活動等，歡迎民眾們一起來林百貨體驗新舊融合的玩味時光，留下最美好的回憶。