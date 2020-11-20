北高雄百貨再添生力軍！義享天地開幕　萬豪酒店打頭陣

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北高雄百貨再添生力軍！義享天地開幕　萬豪酒店打頭陣

記者陳美嘉／高雄報導

calendar_today2020-11-20 18:10:00

▲ 義联集團創辦人林義守（中）召開記者會宣布「義享天地」開幕日期。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.20）
▲ 義联集團創辦人林義守（中）召開記者會宣布「義享天地」開幕日期。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.20）

高雄最受矚目的投資案「義享天地 」終於敲定開幕日期，義联集團創辦人林義守今（20）日召開記者會宣布，高雄萬豪酒店將於12月25日試營運，另外，義享時尚廣場則將於2021年3月20日開市營運，A館全館將於2021年4月3日正式盛大開幕。

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義联集團斥資約370億元(含土地建物、營運設備及內裝)投資興建，位於大高雄市中心黃金地段的大型開發案「義享天地」，融合酒店、購物、商辦、電影院及數位娛樂等林義守說，義享天地A、B兩館皆完工營運後，將可創造直、間接就業機會超過11,000人，帶動高雄經濟發展。

▲「義享天地」融合酒店、購物、商辦、電影院及數位娛樂等。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「義享天地」融合酒店、購物、商辦、電影院及數位娛樂等。（圖／記者陳美嘉攝）
義享天地共分為A、B兩館，其中A館經費246億，涵蓋「高雄萬豪酒店」與「義享時尚廣場」，總樓地面積約7.7萬坪；而B館經費120億，總樓地面積約4.4萬坪，將有威秀影城進駐。

「高雄萬豪酒店」樓高31層、地下6層，擁有700間客房、平均房價5500元、客房空間介於14坪到98坪、有12種不同精美房型，明年期望達到65%住房率。會議廳與宴會餐廳則分佈於8樓至11樓，合計面積達9100多坪。其中最大亮點是有超過千坪、挑高11米，豪華氣派的「萬享大宴會廳」可容納約3000人；而兩座空中禮堂及五間多功能廳，共可容納約1500人；大型主題餐廳高達12間，有自助餐、中餐廳、西餐廳、港式飲茶、日本料理、酒吧、咖啡廳等，還有米其林美饌，並於12樓打造全方位健身中心俱樂部。

「義享時尚廣場」則以國際時尚精品、生活美學創意、親子育樂生活及特色美食文化為主要規劃方向，其中多元美食與主題餐廳總計就高達70多櫃，另有約40%的獨家概念品牌。

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