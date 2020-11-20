北高雄百貨再添生力軍！義享天地開幕　萬豪酒店打頭陣

高雄最受矚目的投資案「義享天地 」終於敲定開幕日期，義联集團創辦人林義守今（20）日召開記者會宣布，高雄萬豪酒店將於12月25日試營運，另外，義享時尚廣場則將於2021年3月20日開市營運，A館全館將於2021年4月3日正式盛大開幕。

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義联集團斥資約370億元(含土地建物、營運設備及內裝)投資興建，位於大高雄市中心黃金地段的大型開發案「義享天地」，融合酒店、購物、商辦、電影院及數位娛樂等﹔林義守說，義享天地A、B兩館皆完工營運後，將可創造直、間接就業機會超過11,000人，帶動高雄經濟發展。

▲「義享天地」融合酒店、購物、商辦、電影院及數位娛樂等。（圖／記者陳美嘉攝）

「義享時尚廣場」則以國際時尚精品、生活美學創意、親子育樂生活及特色美食文化為主要規劃方向，其中多元美食與主題餐廳總計就高達70多櫃，另有約40%的獨家概念品牌。