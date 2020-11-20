台南啟動「育兒安心LINE@照顧」　兒虐事件可即時通報

11月20日是一年一度國際兒童人權日，台南市政府選在這一天舉辦「育兒安心LINE照顧」LINE@上線記者會，台南市長黃偉哲偕同社會局長陳榮枝親自啟動LINE@官方帳號正式上線。

我是廣告 請繼續往下閱讀

記者會強調台南致力打造安心育兒環境的決心，呼應聯合國在1989年通過《兒童權利公約》，保障兒童應當享有生存權、健康權、平等權、遊戲權、參與權、受教育權等，在生活的各個層面都受到保護，每個孩子都是獨立而完整的個體。

黃偉哲表示，育兒安心LINE@上線，代表家長或是關心嬰幼兒相關事宜的朋友，能有一個即時資訊的管道，社會局為市民在幼托、托嬰幼兒的資訊，提供同步即時性及正確性，以確保送托幼兒的安全，提供孩子一個安全且優質的托育環境，一直是市政工作的重要目標，未來將積極落實建立友善托育環境，落實保護兒少安全，期待每個孩子能在台南友善安全環境中成長。



▲台南市社會局長陳榮枝呼籲家長、托嬰中心及保母，正視兒虐事件通報，一起同心協力防範兒虐事件發生。（圖／台南市政府提供） 陳榮枝指出，自109年7月1日起，南市89家合格托嬰中心皆已依法設置監視器，市府也不定期進行查核作業，另針對市府設置的公共托育家園裝置監視器，並回傳雲端伺服器，以利及時掌握家園內部資料，讓家園收托照顧兒童管理情形更加完善，以維護本市兒童收托照顧安全及品質，讓家長能安心就業。





陳榮枝呼籲家長、托嬰中心及保母，正視兒虐事件通報，一起同心協力防範兒虐事件發生。台南市絕不容許任何兒少權益受到傷害，對於托嬰中心有違法情事絕對零容忍，面對任何兒童被不當照顧，絕對會追究到底，並在合於法律的規定下，以最快的速度裁罰，以確保兒少最佳利益。





「育兒安心LINE照顧」LINE@官方帳號正式上線(LINE ID:@329ymndd)，提供民眾正當的通報管道，無論是不當照顧或是未立案托嬰中心，都可即時線上通報，還可上傳現場影片及照片，縮短蒐證時程。





社會局在接獲通報的第一時間，立即啟動調查，經查屬實也將進行裁罰，避免憾事發生，以根除不適任的幼兒照顧人員及不法托育機構。

民眾詢問度最高的托育福利問題，如「0至未滿2歲育兒津貼及托育補助如何申請」、「尋找合格托嬰中心與媒合轉介保母」、「新手父母該去哪參加親子活動與親職教育課程」、「好玩又有趣的親子悠遊館所在區域」等相關資訊，均內建在「育兒安心LINE照顧」的對答模式內，民眾可自行線上點選相關補助與申請辦法，不定期推播托育新知，方便本市家長快速掌握最新訊息。