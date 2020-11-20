英劇《王冠》大諷前菲國第一夫人　菲國網友竟拍手叫好？

近期熱播的 Netflix 劇集《王冠》（The Crown）以現任英國女王伊莉莎白二世的故事真實改編，讓觀眾一窺神祕的皇室生活。在第四季第三集中提到，英國女王的妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）某次前往菲律賓時在聚會上遇見菲國前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）的場景，並諷刺了伊美黛滑稽的英語腔調。不過，菲國網友發現後非但沒有生氣，反而在推特上拍手叫好。

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劇中，瑪格麗特公主與家人閒聊時回憶道，她某次前往菲律賓遇見伊美黛的過程。瑪格麗特公主手上拿著香菸娓娓道來：「當時我在馬尼拉參加一個政府舉辦的盛宴，你們猜誰突然闖進會場？就是伊美黛本人」。

她接著說道：「她一看見我就繞過人群徑直往我這走來，一開口就說她一定要讓我瞧瞧她的⋯⋯」瑪格麗特公主還沒說完，伊麗莎白二世的長女安妮公主（Princess Anne）就忍不住插話：「她的鞋子（shoe）收藏？」





「不，是她的『貝殼』（Shell）收藏」，瑪格麗特公主糾正道。在一旁聽得津津有味的菲利普親王（Prince Philip）打趣道：「你確定嗎？她可能是想說『鞋子』但發音不標準，而你誤會她了」。



▲伊美黛靠著丈夫——前菲國總統馬可仕執掌大權的 20 年間，以非法手段從國庫中貪走超過 2 億美元。（圖／左為gettyimages，右為美聯社） 影集中的這段對話除了以伊美黛相當知名的 3000 雙鞋之驚人收藏作為笑梗， 更暗諷她極其不標準的英式口音，把鞋子（Shoe）發音成貝殼（Shell）而鬧出笑話。不過，這段嘲諷前第一夫人的橋段被菲律賓網民發現後，非但沒有生氣、反而紛紛在推特上轉發並拍手叫好。





一名推特網友就說：「《王冠》中嘲笑伊美黛的橋段讓我今天心情大好。她罪有應得啦！」另一名則說：「這是我這幾天看到最棒的影片了。現在菲律賓人處境艱難，謝謝《王冠》為我們的生活增添樂趣」。不過，也有網友指出，不論皇室家族或政治領袖往往都是靠不公平的制度取得財富，這樣的嘲諷可說是五十步笑百步。





伊美黛靠著丈夫——前菲國總統馬可仕執掌大權的 20 年間，以非法手段從國庫中貪走超過 2 億美元，害菲律賓欠下 30 億外債，自己則過上極其奢華的生活，不只坐擁 3000 雙鞋，還有 508 件禮服、888 個手提包和數不完的黃金鑽石。

除了貪污腐敗，馬可仕統治期間還涉及嚴重的人權剝削問題。在他任內有 7 萬名民主人士入獄、3 萬 5 千人被刑求、3 千 2 百多人因不明原因被謀殺。因此，菲國民眾普遍對伊美黛和前總統馬可仕相當感冒，也難怪看見伊美黛被嘲諷時紛紛拍手叫好。