白天夜晚一樣美　星驛市集讓北門商圈亮起來

我是廣告 請繼續往下閱讀
市府建設處長陳光興表示，商圈活動最重要的是在地居民共識，這次的市集充分與居民溝通，並共同決議取名為「星驛市集」，自11月21日起連續2週周末(11月21日、22日、28日、29日)下午4時至晚上9點，分別就不同主題元素邀集林聰明沙鍋魚頭、驛家麵包、紐登斯優格、阿良手工木創、岩男手藝工房、KJ手作咖啡、圓‧咖啡、找單車麵包及再耕園希望小舖等40餘家特色品牌進駐，在地店家也推出手工木屐、咖哩蛋特色料理、奮起湖筍乾等在地物產，共同加入星驛市集。
陳光興指出，活動期間邀請加一吉他、四季紅樂團、港風樂團、麵包合唱團、湯瑪士爵士鼓及嘉西樂團與顏君儒老師大提琴演奏等表演，同時在市集的不同角落，還有LED火燈秀、氣球魔術師、水晶球、扯鈴、溜溜球等街頭藝人表演，讓星空下的北門驛不僅亮出光彩，還有滿滿的藝文能量。
嘉義著名的「沉睡森林」就位於北門商圈中，嘉義市府更加碼邀請「沉睡森林」作者SMART莊信棠老師，為星驛市集特別設計可愛沉睡森林動物的4款限量L文件夾，作為市集「消費集點送」限量贈品，每款限量發行500枚，換完為止；同時星驛市集也規劃了停車場巡迴專車免費接送及專用機車停車場等服務，讓民眾逛市集更加便利、安心。