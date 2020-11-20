李安從2月關到現在　自爆被「女王蜂」面試

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面對黃修平導演提問，作品完成初稿常覺得不是自己預期，李安安慰大家：「我拍了好幾部才體悟，我不是主人，只是服務作品，只是作品的奴隸。」他笑說大家都是工人，導演只是工頭，更表示電影有電影神，而「拍片像乩童神靈附身，上身完、拍完就很虛，有這信仰認知，電影路才能走得比較長遠。」眾人聞言爆笑。
程偉豪則好奇李安為何執著120格、3D、4K的極致影像追求？李安導演直說：「不服氣，其實這是完全不同的新媒體，就像百年前的電影無法跟舞台劇比，數位影像顆粒比不上膠捲質感，其實是不合理的比較，完全不同的心理活動反應！」他也表示，自己已經無法看一般電影，「幻覺世界沒有了！」
談到如何指導演員，李安表示：「一要見多識廣，二要適應力強。」李安笑說自己是學表演的，「本來想當演員，跟演員比較近，當男主角還拿過大專組最佳男主角獎。」眾人鼓掌，他笑說畢業後還學了好幾年表演，「有人是演而優則導，我是演還沒有優就導。」
被問到是否曾被資方強迫接受演員卡司？李安自認幸運沒遇過，不過曾經被女王蜂面試過一次，「在《理性與感性》，我是被僱用的導演。編劇艾瑪湯普森先跟我見一面，這應該是面試我吧。」他笑說自己後來推薦凱特溫絲蕾，大家都喜歡；他在這部片才開始懂明星概念，以及如何妥協，「關鍵是Give and Take，有捨有得，不可能百分百都你的想法，所以爭取在你重視的部分，留下屬於你的作者印記。」
談到是否有固定的合作對象，李安笑說：「有人喜歡一組人合作一輩子，但我喜歡換，至少2、3部就換。工作人員要新血，吸收成長，吸光了再去吸其他人。」李安補充：「跟資深的合作然後把他破壞。」現場再度爆笑。
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