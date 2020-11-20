三大交通新制12月上路 接送「未滿7歲兒童」臨停不限時
三大交通新制12月上路 接送「未滿7歲兒童」臨停不限時
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-20 17:36:13｜update2020-11-20 17:36:16
交通部修正道路交通管理處罰條例，自 12 月 1 日起，增訂汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛之罰責；接送未滿 7 歲之兒童上、下車者，臨時停車不受 3 分鐘之限制；交通違規案件的舉發期限由 3 個月縮短為 2 個月等規定，近期也會開始宣導。
交通部表示，交通管理處罰條例第 30 條修正重點，是針對汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛，罰鍰上限由 9,000 元提高至 1 萬 8,000 元，為降低事故路，公路總局近期完成製作「車輛安全裝載貨物指引手冊」及相關宣導摺頁，為了降低行駛中車輛裝載物掉落造成道路交通事故之風險，提高貨物運送人員及駕駛人對於貨物之裝載固定、捆綁方式應有的基本知識及安全駕駛的觀念，交通部亦交請公路總局於近期完成製作「車輛安全裝載貨物指引手冊」及相關宣導摺頁， 12 月 7 日也將邀集相關貨運業者公會，以實車方式進行說明演練，
另為方便家長接送學童，交通部修正道路交通管理處罰條例第 55 條，新增接送「未滿7歲」之兒童上、下車者，黃線臨時停車不受 3 分鐘限制。交通部強調，該規定僅限於接送期間，不包含等待時間，且不能在紅線臨時停車，但若不妨礙人車通行，警方會視狀況不予舉發，改以勸導為主。此外，交通部針對道路交通管理處罰條例第 90 條，將一般交通違規案件的舉發期限由 3 個月縮短為 2 個月，汽車肇事致人受傷或死亡案件未送鑑定而須分析研判者，最長不得超過 3 個月，目的是為了讓違規者能及早收到舉發單，瞭解違規事項，以達到教育導正行為的效果，並減少被連續開罰情事，交通部也已函請各舉發機關於新法施行前儘速清理案件。