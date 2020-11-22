越南女17歲被男友嫌醜　兩年後整成女神他看傻

隨著醫美科技的進步，不少女孩們都能透過手術調整自己的外觀，並增進自信。一名來自越南的女孩 Nguyen Tuong Vy 就大方在社群媒體上講述她 19 歲動刀的故事，表示整型後她終於變得有自信，並且毫不畏懼的曬出前後照與網友分享，極大反差驚呆不少網友，也掀起網民論戰討論。

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Nguyen Tuong Vy 的整型故事起因於一個令她傷心透頂的戀愛經驗。來自越南多樂省（Dak Lak）的她在高二那年與學校一名長相不賴的同學交往，儘管對方一再強調自己喜歡她「這個人」，但那名男同學卻從來不曾介紹自己給他朋友認識，也不曾邀她一起參加聚會。直到某次兩人的共同朋友邀請她參加慶生會，Nguyen Tuong Vy 才發現原來這一切都是因為她的外表。

她說道：「在慶生會上我可以清楚看到大家在對我耳語，說著『他那麼帥怎麼會交這種外表的女朋友』等等的話。而整場慶生會上，我男友不僅沒有和朋友們介紹我，還一直刻意與我保持距離」。她表示，那次聚會打擊了她的自信，讓她傷透了心，她賭氣之下與男友提了分手，沒想到男友秒答應，讓她更加晴天霹靂。更糟的是，男友很快又與一名比她漂亮許多的女孩在一起，讓她對自己的外貌更沒自信。



▲Nguyen Tuong Vy 大方在社群媒體上講述她 19 歲動刀的故事，表示整型後她終於變得有自信。（圖／翻攝自臉書） 這一連串的打擊使她毅然決定整型，並與母親訴說自己的心聲，沒想到母親非常理解她，甚至表示會幫她支付所有費用。他說：「我向母親解釋外表讓我非常自卑，沒想到她竟然支持我整型的想法，還親自帶我到醫美診所諮詢，讓我很意外也很感激」。





後來，Tuong Vy 在 19 歲那年開始動刀，做的項目包括整鼻、面部填充、豐唇等。她表示，一做完手術她馬上就收到許多讚美，也讓她在與人交往時能更有自信。這個轉變也讓她對那位前男友十分感激，她說：「儘管我已經四年沒見前男友，但他到現在依然追蹤我的 Instagram 並天天來按讚我的發文。過去，我會責怪他，但現在，我可以了解不想把長得醜的朋友介紹給其他人的感受，只能說多虧有他，讓我有機會改變自己」。

Nguyen Tuong Vy 的發文掀起不少網友論戰，許多人支持她的勇敢，並送上祝福；然而也有不少人認為她雖然現在變漂亮了，但自稱不想把長得醜的朋友介紹給別人，顯現出她沒有變得更有同理心，反而讓「以貌取人」的氛圍惡性循環，相當諷刺。