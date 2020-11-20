13歲就出道當模特兒！泰國鹽系美女素顏也超仙

泰劇近年來強勢崛起，不僅紅遍海內外，新生代校園泰劇女神們的高顏值也在影迷圈中掀起一陣討論炫風。其中，看過泰劇《特長生》的人一定記得 Apichaya Thongkham，她在劇中飾演帶著眼鏡的 Namtan，是一名相當有氣質的 00 後女孩，在該劇播出後隨即引起影迷們注意，吸收不少粉絲。

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來自泰國羅勇（Rayong）的 Apichaya Thongkham 小名為「Lilly」，出生於 2002 年 5 月 23 日，今年才剛滿18歲，正值青春年華。相貌乾淨清秀的她不需要上妝就魅力十足，憑著高顏值和 172 公分逆天好身材，年紀輕輕就成為一名模特兒，曾參加 2015 年青年模特選拔「Young Model Contest」勇奪第七名佳績；後來更在 13 歲那年參加泰國實境模特兒選秀節目《The Face》並一砲而紅。

▲Apichaya Thongkham 相貌乾淨清秀，不需要上妝就魅力十足。（圖／翻攝自IG）

其中，讓她一躍成為新生代泰劇女神的非屬人氣校園劇《特長生》，她在裡面飾演一名從小身體就不好的女孩Namtan，特異功能是只要摸一下東西都能知道過去的歷史。作為主角之一的她在劇中曝光度很高，出色的演技和鹽系的清麗臉蛋成為討論焦點。





現在她在 Instagram 上累積超過70萬粉絲追蹤，平日除了分享生活照和自拍外，也會在 Tik tok 上自拍跳舞影片給粉絲大飽眼福。高中剛畢業的她目前暫時前往紐西蘭讀書精進英語能力，但並未停止在泰國的演藝事業，未來發展指日可待。