明華園年度大戲《鯤鯓平卷》　巡演最終站衛武營登場

明華園總團年度大戲《鯤鯓平卷》，全臺巡演最終站21、22日在衛武營登場，編導陳勝國將本土民間故事中五府千歲與囝仔公大戰的故事，打造成明華園擅長的神仙大戲，融合民歌、搖滾樂的演出， 突破觀眾對歌仔戲的想像，加上無敵小生孫翠鳳、明華園青年團陳昭婷等超強陣容，場場轟動，衛武營3場次4千多個席次也迅速完售。

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▲ 明華園總團年度大戲《鯤鯓平卷》，融合民歌、搖滾樂的演出， 突破觀眾對歌仔戲的想像。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.20）

× ▲ 明華園總團年度大戲《鯤鯓平卷》，融合民歌、搖滾樂的演出， 突破觀眾對歌仔戲的想像。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.20）

飾演五府大千歲的孫翠鳳神仙氣場十足，勇於挑戰神明的「囝仔公」，由孫翠鳳女兒陳昭婷飾演，舞台上母女兩人聯手對打勢均力敵。另一組吸引人的夫妻檔組合，是第一丑角陳勝在演出的土地公，與當家小旦鄭雅升飾演的觀世音，默契十足的逗趣橋段，為整場戲增添許多輕鬆笑料。