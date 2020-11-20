中高齡及高齡就業促進法　12月4日上路

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中高齡及高齡就業促進法　12月4日上路

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-11-20 18:06:02

促進再就業！中部首場中高齡就博會媒合率逾5成
▲ 中高齡及高齡就業促進法，將於12月4日正式施行。（圖／台中勞工局提供）
原本預定於今年5月1日正式施行的《中高齡者及高齡者就業促進法》，勞動部今（20）日宣布，行政院已指定，專法包含相關施行細則及子法等配套法案，將於12月4日正式施行。
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勞動部表示，《中高齡者及高齡者就業促進法》為我國首部以保障中高齡者與高齡者就業權益之法律，經總統於2019年12月4日公布，原訂於今年5月1日施行，惟因國內產業受新冠肺炎疫情衝擊，勞動市場僱用環境不足而暫緩施行。
勞動部指出，在這部法律頒布後，為協助中高齡者及高齡者續留職場，未來也會強化運用職務再設計、職業訓練、創業輔導等措施，協助在職、失業及退休之中高齡者及高齡者就業及傳承智慧經驗與技術，促進世代交流與合作。

另一方面，勞動部也考量65歲以上勞工需求，放寬雇主以定期契約僱用65歲以上高齡者，增加勞雇雙方彈性，也將運用獎補助提高雇主僱用誘因。尤其，未來將整合中央與地方政府資源共同推動銀髮人才服務，設立銀髮人才服務中心或據點，宣導倡議中高齡及高齡人力運用及延緩退休，開發短期性、臨時性、部分工時等工作機會，並建置退休人才資料庫促進退休人力再運用。

勞動部指出，為落實推動《中高齡者及高齡者就業促進法》，勞動部已訂定施行細則、在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法、失業中高齡者及高齡者就業促進辦法、退休中高齡者及高齡者再就業補助辦法、地方政府成立銀髮人才服務據點補助辦法、促進中高齡者及高齡者就業獎勵辦法等配套法規，亦將於12月4日同步施行。
勞動部認為，中高齡者及高齡者的珍貴來自於經驗、智慧與歷練，期望透過此法建構友善就業環境，保障中高齡者及高齡者就業權益，也呼籲企業共同珍惜及善加運用中高齡及高齡人才寶貴的人力資源。
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