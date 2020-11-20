廣編／革新手遊《三國志．戰略版》　台灣即將登場

台灣青鳥互娛有限公司今(20)日宣布，取得日本光榮特庫摩完全監修手機遊戲《三國志．戰略版》台灣地區雙平台、PC版本的獨家代理權，即將開啟上線準備。廣大光榮、三國、SLG策略遊戲粉絲們即將迎來一款既傳承經典，又充滿革新的力作。



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傳承經典：就是這個味道

《三國志．戰略版》基礎設計源自光榮特庫摩《三國志13》。其武將立繪、UI設計、武將尋訪等，均讓光榮老玩家「一眼就愛上」。而其地圖設計中的山川河流、關卡城池，均源自真實歷史記載。與目前市面眾多「Q版風格」、「魔幻風格」等換皮三國遊戲不同，《三國志．戰略版》嚴謹考究的設計，給廣大玩家再現了一個真實的三國世界，使其在光榮特庫摩的「歷史模擬遊戲」裡更加地有真實帶入感。





處處革新：有膽有謀有兄弟





《三國志．戰略版》是一款大型團隊作戰手遊。玩家需要在遊戲中找到兄弟同好，組建超過百人的同盟，並與其他同盟或结為盟友、或成為對手，在賽季中攻城掠地，最終攻佔洛陽，一統天下。





除了需要眾多兄弟，《三國志．戰略版》獨特的「自由行軍、遇敵即戰」，玩家必須有勇往直前、以戰止戰的氣勢。「真實地形、山河可繞」的規則，則讓遊戲世界中的山川河流成為智謀家的手中利器，諸位軍師們審時度勢，巧用地形，即可再現古代兵法中令人叫絕的「以少勝多」、「以一敵眾」。





《三國志．戰略版》即將在台灣正式推出，之後還會有更多的遊戲內容和相關訊息公佈，歡迎關注《三國志．戰略版》官方粉絲團 ，隨時掌握第一手最新資訊。