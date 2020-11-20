2022參選北市長？黃珊珊：往高處爬是基本期許

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2022參選北市長？黃珊珊：往高處爬是基本期許

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-20 18:50:30

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
台北市副市長黃珊珊經常被點名為市長柯文哲2022卸任後的接班人選，今（20日）接受廣播電台專訪被問及意願，她直言就跟每個人上班一樣，當個小員工，有一天也會想當總經理，有人去當兵也會想當將軍，「人往高處爬是最基本對自己的期許」，並強調自己從政那天就開始在做準備了。
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黃珊珊下午接受廣播電台《POP大國民》主持人蔡詩萍專訪，談及擔任台北市副市長一年來的心路歷程，以及2022台北市長選舉等議題。
黃珊珊認為，以前擔任議員時只需要專注選區，也很多助理可以幫忙，但現在成為副市長後，接觸到都是比較大的案子，需要跨局處溝通，看得視野比過去市議員看到的還要大很多，直言這一年經歷比過去21年議員生涯還要精彩。

而柯文哲找她擔任副市長其實前幾年就傳出過，但到去年才點頭，黃珊珊坦言，柯是連任後來找她討論，柯是醫生、她是律師，原本只能幫助單一個人，但他們希望幫助多點人、做多一點。

黃珊珊表示，他們大概都不是傳統藍綠政治人物，自己是陽春議員，沒什麼家庭勢力、政黨勢力，因此柯對她有期許，讓她很感動，也告訴她希望一起把台北市做得更好，讓她點頭答應入府。

對於柯文哲日前赴行政院院會建議萊豬進口議題應強化源頭管理、明白標示，卻遭前發言人丁怡銘在會後記者會指台北市牛肉麵節冠軍使用萊劑美牛，引發風波，黃珊珊認為，因爲柯文哲很早說2024要選總統，「變成一個頭號敵人放在那邊」，其實北市從頭到尾沒特別反對，但早就強調源頭管理、標示。

至於談及柯文哲可能欽點她接班參選2022，是否已經做好準備？已經是民眾黨籍了嗎？黃珊珊表示「還不是（民眾黨籍）」，但坦言就跟每個人上班一樣，當個小員工，有一天也想當總經理，去當兵後，誰不想當將軍？「人往高處爬是最基本對自己的期許」，她從政那天就開始在做準備，希望這城市能因為自己的努力而改變一點點。

黃珊珊認為，重點在於台北市雖然還是有藍綠版圖問題，但會選出柯文哲當市長，代表已經是很進步的城市，自己當行政官一年，已經有些心得，這都是當一個領導人很重要的磨練，所以不是什麼人都可以，自己還在學習中，所以問有沒有在準備？「每天都在準備啊！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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