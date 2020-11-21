家樂福黑色星期五優惠曝光！網驚「超殺優惠」：衝了

近年來黑色星期五購物促銷活動的風氣越來越盛行，不少賣場都紛紛祭出超殺優惠，吸引顧客上門，這也是繼各大百貨公司週年慶以及電商雙11超優惠後，年底最後一波撿便宜的黃金時段，為此，家樂福輸人不輸陣，也將於22日就率先推出九折的黑色星期五早鳥優惠，接著25日更一連5天推出多樣優惠商品。近日，就有網友分享自己剛好要換電視，仔細一算優惠折扣後，直呼「真的很可以」，貼文引發熱議。

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原PO在臉書社團「家樂福Carrefour商品•網友真心話」貼文指出「最近看上一台三星的電視，本來就很想要換聯網電視一陣子了，結果剛好看到家樂福黑色星期五的優惠，從11月25日開始，活動售價19600元，還有50倍紅利換算，大概可以省下3266元，再加上週六刷聯名卡存錢包回饋6%（大約600元），直接比其他通路省快4000元，這波優惠很可以啊！」

▲近期有網友要購買電視，意外發現家樂福推出的黑色星期五優惠，能夠現省近4000元，引發熱議。（圖／翻攝家樂福Carrefour商品網友真心話）

貼文一出，網友紛紛回應「夭壽！家樂福黑色星期五這麼殺喔」、「哇！這價格很可以耶」、「50吋的15800太划算了吧」、「黑色星期五搭家樂福聯名卡根本無敵了」、「家樂福優惠真的給很狂，一定去逛」、「剛好也想買電視，好心動」、「最近也需要買一台電視，來跟老公討論看看，50吋耶」、「黑色星期五搭配聯名卡，這優惠不輸百貨公司週年慶」、「哇！又要黑色星期五了！跟老公揪一波去挖寶」。





另外，雖然家樂福黑色星期五的活動於11月25日才開始，但是也有推出活動「黑色星期五早鳥優惠」，民眾只要是家樂福會員，在11月22日到量販店門市、家樂福超市或者使用家樂福線上購物，購買金額達到標準，就能輕輕鬆鬆打9折，實體店面以現金折價券回饋，線上購物直接可以折抵，心動的民眾可千萬不要錯過。

▲家樂福一年一度的黑色星期五購物節推出優惠，不少商品不僅下殺超多，搭配聯名卡使用省更多，吸引民眾躍躍欲試。（圖／翻攝家樂福Carrefour商品網友真心話）

事實上，「黑色星期五」（Black Friday）在美國指感恩節後的第一天，標誌著聖誕購物期正式開跑，絕大多數商店會一大早就開門，店內商品將大幅降價吸引顧客，在美國，許多消費者把這天視為準備聖誕禮物或買到便宜貨的黃金時刻，是一年一度的重要購物日，後來不少店家嗅到商機，開始流行於全球。



於量販店全店單筆消費滿2,000元以上，享9折回饋 ※折扣金額以現金折價券回饋。 於超市店全店單筆消費滿599元以上，享9折回饋 ※折扣金額以現金折價券回饋。 於線上購物全店單筆消費滿1,499元以上，立享9折回饋 ※折扣金額直接折抵。