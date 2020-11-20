影／保全沒先墊錢收取包裹　遭住戶鎖喉、膝蓋腳踹攻擊

囂張住戶！只因沒有幫住戶先墊錢收取包裹，員林市趙姓保全竟遭大樓鄭姓住戶拋摔在地，施以鎖喉、膝蓋腳踹攻擊，保全公司主管李正喜今（20）日到大樓慰問受傷保全，李正喜表示，公司會對鄭姓住戶的行為提出告訴。

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▲鄭男再以摔角技巧連續拋摔趙男，又不斷施以鎖喉、腳踹，打到趙姓保全求饒才鬆手離開。（圖／保全公司提供 記者陳雅芳攝，2020.11.20）

× ▲鄭男再以摔角技巧連續拋摔趙男，又不斷施以鎖喉、腳踹，打到趙姓保全求饒才鬆手離開。（圖／保全公司提供 記者陳雅芳攝，2020.11.20）

彰化縣員林市龍富街一棟豪宅大樓鄭姓住戶未先付快遞包裹費200元遭到退件，鄭男不滿大樓趙姓保全沒先代收，引發口角，持滅火器要攻擊保全，但沒打到，鄭男再以摔角技巧連續拋摔趙男，又不斷施以鎖喉、腳踹，打到趙姓保全求饒才鬆手離開，事後大樓管理處報警，警方將傳喚鄭男到案說明，鄭男僅因領不到包裹就打人，大樓住戶議論紛紛。

▲這一箱包裹引發住戶毆打大樓保全事件。（圖／保全公司提供 記者陳雅芳攝，2020.11.20）

× ▲這一箱包裹引發住戶毆打大樓保全事件。（圖／保全公司提供 記者陳雅芳攝，2020.11.20）

警方調查，從事電腦維修的鄭姓住戶（37歲）訂有包裹，昨（19）日午間他剛好在外上班，請快遞託大樓保全代收，但鄭男沒先付200元快遞費給管理室，趙姓保全也沒錢支付，快遞只能退件，下午約4點40分鄭男回家到管理室要領包裹，但趙姓保全對鄭男說，要先付款才能取件，你沒有把錢交付管理室，他身上也沒有錢支付，只能先退件，此語引起鄭男不滿，對趙姓保全暴力相向。

從大樓監視器畫面可看到，鄭姓住戶上樓後拿著滅火器搭電梯下樓，衝到管理室要攻擊趙姓保全，趙男雖躲過攻擊，但又被鄭男推到大廳，雖有人上前勸架，鄭男卻開始使出摔角技巧，連續多次用手將趙姓保全頭部扣住，再高高舉起頸部拋摔，接著又對他鎖喉、毆打腹部，最後再用膝蓋重踹肚子，打得趙姓保全身體多處瘀傷，連手錶都脫落，鄭男見其不敵才離開。

▲鄭男不滿大樓趙姓保全沒先代收，持滅火器要攻擊保全。（圖／保全公司提供 記者陳雅芳攝，2020.11.20）

× ▲鄭男不滿大樓趙姓保全沒先代收，持滅火器要攻擊保全。（圖／保全公司提供 記者陳雅芳攝，2020.11.20）

趙姓保全說，曾發生過幫住戶代收付費包裹遭責罵，因此公司規定管理室人員不能代收付費包裹，鄭姓住戶未先交付快遞費卻怪罪管理室，還將不滿情緒發洩在他身上，基於尊重住戶，他只能呼籲對方冷靜，結果鄭男越打越狠，導致他手、頸、腹部多處瘀清，覺得保全難為；這起暴力事件已引大樓住戶議論紛紛，趙姓保全也到醫驗傷並向警方報案。