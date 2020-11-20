味全龍秋訓法治教育　「法律教練團」強棒出擊

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球團與雲林地檢在會前互贈別具意義的紀念品，雲林地檢致贈由檢察長洪家原簽名的球棒，象徵以法治守護專業運動；球團則致贈印有創辦人魏應充「共好」二字墨跡的共好環保包，象徵創辦人魏應充重視法治，期許球隊在公益及行為操守等各領域成為職棒球隊標竿，與台灣共好。
雲林地檢署這場別開生面的法治教育以「法律教練團」的角色出發，除詳細簡報分析過往職棒簽賭案件之成因、查緝案例外，也透過相關課程介紹「科技與行動的雲林地檢署」，詳細介紹數位採證鑑識、團隊辦案系統之同步電子筆錄及監視影像、觀護程序與電子監控等，雲林地院也提供國民法官制度簡介。
雲檢檢察長洪家原表示，早年地檢署與職棒球隊合作，的確是為了防賭，現在是為了法律諮詢和宣導；雲林地院院長李淑惠說，明年會辦模擬法院，讓龍將們參與「判案」。
味全龍內野手朱祥麟說，這場教育訓練讓他有機會參與到以前沒有見過的場面，例如坐在法院旁聽席，感覺嚴肅起來，他很謝謝雲檢給大家體驗機會，也讓球員了解如何正確解決、面對、回報問題。外野手曾陶鎔也說，感謝雲檢讓球員清楚了解法律程序和相關問題，他大開眼界 、受益良多；投手廖任磊認為，他除了了解法治教育的重要性，也體認到球員在社會上的責任以及義務。