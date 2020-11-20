樂遊宜蘭抽好禮 兩汽車大獎落彰化
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-11-20 20:37:11
宜蘭縣政府為提振經濟與刺激國內旅遊，特別推出振興觀光方案－「樂遊宜蘭抽好禮」活動，兩階段共抽出現代汽車、GOGORO電動機車、iPhone智慧型手機及加碼獎項等，有34位幸運得獎者，其中兩輛汽車的得主都是來自彰化的民眾，今（20）日他們都來到宜蘭縣政府接受頒獎。
「樂遊宜蘭抽好禮」活動分別於9月4日及11月4日兩階段辦理直播抽獎，縣長林姿妙在11月4日的直播抽獎中，還特別CALL-OUT汽車得主，住在彰化縣永靖鄉的賴豐義，並邀請他帶著家人到現場來參加頒獎典禮；此外，第1階段9月4日汽車大獎也獎落彰化縣北斗鎮，幸運得主是張蓓葳，彰化縣可以說是這次樂遊宜蘭抽好禮活動最幸運的縣市。張蓓葳表示，她是今年8月與家人一起來宜蘭旅遊，分別去了礁溪龍潭湖風景區、太平山、蘇澳的豆腐岬，還有走了一些步道，張蓓葳非常肯定宜蘭縣政府對於各個風景區的維護，對於來宜蘭旅遊獲得汽車大獎覺得很幸運也很意外。
除了汽車大獎之外，另外得獎者則遍及新北市、台北市、高雄市、台中市、彰化縣、台南市、花蓮縣、嘉義縣、新竹市、桃園縣及南投縣，還有最遠的屏東縣。
今天頒獎典禮，縣長林姿妙除了親自頒獎並恭喜這些幸運的得獎者之外，也邀請他們再續遊宜蘭，品嚐宜蘭的在地小吃，享受宜蘭的好山、好水還有好幸運。林姿妙指出，宜蘭縣政府在防疫解封，鬆綁不鬆懈的原則下，兼顧防疫與民眾的旅遊品質，配合交通部觀光局「安心旅遊」補助，規劃「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動、「樂遊宜蘭抽好禮」及「食宿遊購行~酷樂券折價」等振興觀光方案，隨著「安心旅遊」於10月底截止，宜蘭縣在這段期間，申請人次約60萬，以每房2人推估，約有120萬人次來宜蘭旅遊及留宿，創造約55億元之經濟效益。