新冠疫苗買到了！陳時中：口袋已經有一些
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-11-20 20:49:07
衛福部長陳時中今（20）日晚間出席活動時表示，外界常說台灣沒辦法買到新冠肺炎疫苗，其實「我們口袋已經有一些了。」他指出，除透過COVAX採購外，不論是牛津疫苗、輝瑞／BNT疫苗、賽諾菲疫苗都可以選擇，幾乎已經完成簽約，僅差付訂金而已。
日前中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，新冠肺炎疫苗最快可於明年中左右可以開打。今日晚間陳時中出席弘久社會關懷協會活動時，向媒體表示，其實最近有一些疫苗已經簽約了，但簽約過程還沒完成。另外，透過COVAX採購的疫苗已經支付訂金。陳時中表示，疫苗洽談的過程從談判、簽約再到付訂金，往往很冗長。目前台灣能夠選擇的疫苗，臨床試驗狀況都非常好，不過到底與哪幾家疫苗廠簽約，陳時中表示「不便透露」，他強調「會有一定的量啦！」
被問到台灣會選擇哪一支疫苗？陳時中表示，目前與COVAX簽訂的預定疫苗是可以自行選擇的，而COVAX提出的前三支公布出來的是牛津疫苗、輝瑞／BNT疫苗、賽諾菲可以選，目前台灣還沒有選定哪一支，都保留在可能性之內。至於何時可以供貨？陳時中直言，這是最難回答的一點，他指出，無論是COVAX也好、個別廠商也罷，甚至國產廠商也一樣，都無法明確表示何時可以供貨，但以目前這幾家廠商臨床試驗的進度，應該不會拖太久。陳時中表示，簽約的時間是最近陸陸續續簽訂的，現在就是只差付訂金了。