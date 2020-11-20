萊豬議題綠諸侯噤聲　快析輿情：蘇揆負聲量一枝獨秀

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11月分綠營7名縣市首長中，僅台南市長黃偉哲的負面聲量在20%以上，再來便是高雄市長陳其邁16.3%；對比蘇揆的負聲量高達32%。
針對個別直轄市及縣市首長，在萊豬進口這個議題上的網路聲量進行交叉分析，TPOC台灣議題研究中心指出，台北市長柯文哲「1人戰21人」，其1人聲量竟超過藍營、綠營縣市長聲量總和。柯在萊豬議題上頻頻發表意見，從「窮人說」開始，連續數月炮打民進黨，讓他博盡新聞版面、在聲量上一支獨秀；反觀綠營諸侯近期對萊豬議題少有置喙，例如陳其邁近日針對牛肉麵事件，僅表示前行政院發言人要「忠於事實，別有下次」，對萊豬進口的政策論述卻隻字不提，深怕說錯一句話便成為眾矢之的。
TPOC台灣議題研究中心認為，綠營縣市長之所以負聲量得以回穩，除因反對黨砲火瞄準中央，沒有跳入戰場積極為萊豬政策護航恐怕也是原因之一。
萊豬進口係民進黨政府重大政策，綠營各縣市身為地方父母官，卻不願上前線和人民進行政策溝通，在在顯示出執政黨內部無法上下一心，又遑論能讓人民信服？地方首長避戰、怯戰，任憑中央成為反對黨及民怨箭靶，如今傳出內閣可能改組，雖然總統府傍晚發出聲明，表示沒有這個打算，但不禁令人懷疑：地方是真對萊豬進口沒信心，抑或有意隔岸觀火呢？