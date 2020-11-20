萊豬議題綠諸侯噤聲　快析輿情：蘇揆負聲量一枝獨秀

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萊豬議題綠諸侯噤聲　快析輿情：蘇揆負聲量一枝獨秀

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-11-20 21:14:16｜update2020-11-20 21:38:38

蘇貞昌談丁怡銘
▲萊豬議題成社會焦點，行政院長蘇貞昌的網路負聲量升線上升，但綠營執政縣市卻基本未受影響。（圖／NOWnews資料照，記者鄭宏斌攝）
近日萊豬議題成為台灣政壇最熱門的重點，其衍生出的牛肉麵風波，更罕見地讓行政院長蘇貞昌公開道歉。但TPOC台灣議題研究中心今（20）日指出，透過據QuickseeK快析輿情資料庫監測，綠營縣市首長基本不受萊豬議題影響，形成「中央熱、地方冷」局面。
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根據快析輿情資料庫的監測數據顯示，與萊豬的相關討論中，綠營7名縣市長的網路負聲量，僅在9月蔡政府政府宣布萊豬進口的首月上升，待10月時所有人的負聲量隨即下降；而到了11月，除黃偉哲除了因女大生命案惹議外，其餘人的表現皆回到8月時水準，都在20%以下；對比蘇貞昌的負聲量隨時間攀升，11月時已高達32%，高於縣市首長1.5倍以上，因萊豬進口而引發的民怨可說僅讓中央炸鍋、未在地方造成風波。
▲萊豬議題中，綠營縣市首長負聲量遠低於行政院長蘇貞昌。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
▲萊豬議題中，綠營縣市首長負聲量遠低於行政院長蘇貞昌。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
 

11月分綠營7名縣市首長中，僅台南市長黃偉哲的負面聲量在20%以上，再來便是高雄市長陳其邁16.3%；對比蘇揆的負聲量高達32%。

針對個別直轄市及縣市首長，在萊豬進口這個議題上的網路聲量進行交叉分析，TPOC台灣議題研究中心指出，台北市長柯文哲「1人戰21人」，其1人聲量竟超過藍營、綠營縣市長聲量總和。柯在萊豬議題上頻頻發表意見，從「窮人說」開始，連續數月炮打民進黨，讓他博盡新聞版面、在聲量上一支獨秀；反觀綠營諸侯近期對萊豬議題少有置喙，例如陳其邁近日針對牛肉麵事件，僅表示前行政院發言人要「忠於事實，別有下次」，對萊豬進口的政策論述卻隻字不提，深怕說錯一句話便成為眾矢之的。

▲台北市長柯文哲在萊豬議題上的網路聲量，遠高於藍綠首長。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
▲台北市長柯文哲在萊豬議題上的網路聲量，遠高於藍綠首長。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
 

TPOC台灣議題研究中心認為，綠營縣市長之所以負聲量得以回穩，除因反對黨砲火瞄準中央，沒有跳入戰場積極為萊豬政策護航恐怕也是原因之一。
萊豬進口係民進黨政府重大政策，綠營各縣市身為地方父母官，卻不願上前線和人民進行政策溝通，在在顯示出執政黨內部無法上下一心，又遑論能讓人民信服？地方首長避戰、怯戰，任憑中央成為反對黨及民怨箭靶，如今傳出內閣可能改組，雖然總統府傍晚發出聲明，表示沒有這個打算，但不禁令人懷疑：地方是真對萊豬進口沒信心，抑或有意隔岸觀火呢？
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