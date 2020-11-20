身心障礙者運動巡迴指導團　今年課程更完善且全部免費

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身心障礙者運動巡迴指導團　今年課程更完善且全部免費

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-20 22:06:38

▲臺北市政府體育局去年首創「身心障礙者運動巡迴指導團」，引發廣大迴響，廣受好評，今年推出更完善的課程。（圖／官方提供）
▲臺北市政府體育局去年首創「身心障礙者運動巡迴指導團」，引發廣大迴響，廣受好評，今年推出更完善的課程。（圖／官方提供）
臺北市政府體育局去年首創「身心障礙者運動巡迴指導團」，引發廣大迴響，廣受好評。今年推出更完善的課程，且全部免費，並增設開班地點，讓行動較不便的身心障礙市民能就近到活動據點參加運動課程，鼓勵身障朋友一起走出戶外，跨越障礙的藩籬。
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台北市體育局局長李再立表示，去年「身心障礙者運動巡迴指導團」試辦相當成功，今年市府投入更多資源，讓學員有更多元的運動選擇，也成為其他縣市的模範。
目前台北市運動普及人口已達38%，高居全台之冠，因此北市體育局開始關懷不同的族群，增設運動課程，並分成「老、弱、婦、孺、新」等五個面向，盼能照料廣大的市民。

▲臺北市政府體育局去年首創「身心障礙者運動巡迴指導團」，引發廣大迴響，廣受好評，今年推出更完善的課程。（圖／官方提供）
▲臺北市政府體育局去年首創「身心障礙者運動巡迴指導團」，引發廣大迴響，廣受好評，今年推出更完善的課程。（圖／官方提供）
李再立說，「老」主要針對銀髮族，讓年長者也能出外運動，過去大家常說，「要讓小孩放心外出運動，現在更要讓老年人也能放心運動。」

「弱」則是指身障團體，市府利用「身心障礙者運動巡迴指導團」，針對肢障與視障者，設置專業的課程，並安排彈力繩、彈力球、啞鈴等居家運動項目，課程後也能不受場地與器材的限制，在家也能每天運動。

「婦」是鎖定女性族群，許多女性因要照顧小孩和處理家務，因此難有時間運動。根据統計，台北市女性運動比例較男性低了10%，因此市府也針對女性設計活動，讓家庭主婦也能利用閒暇之餘，就近樂活運動。

「孺」則是要照護幼童，近年北市舉辦多場幼兒足球賽事都相當成功，吸引許多家長帶小孩一起參與。「新」是指新住民，許多外籍移工與外籍配偶在異地無法長時間與家人、親友聚會，因此近年舉辦藤球賽，讓他們也能在台灣享受家鄉運動，與同鄉好友聯繫感情。

▲臺北市政府體育局去年首創「身心障礙者運動巡迴指導團」，引發廣大迴響，廣受好評，今年推出更完善的課程。（圖／官方提供）
▲臺北市政府體育局去年首創「身心障礙者運動巡迴指導團」，引發廣大迴響，廣受好評，今年推出更完善的課程。（圖／官方提供）
「輪椅夢公園」近年受到重視，造福許多銀髮族和身障團體。台北市預計將在三年後於新生公園，打造台北市的夢公園。李再立說，選擇新生公園的主因是此地點具備運動多樣性，目前已經擁有游泳池、網球場、籃球場等設施，未來會編列預算，增設一個三層樓的複合式運動中心，讓台北市的夢公園能加更完善。
未來台北市銀髮族和身障團體的照料將更普及，除了多元的課程、興建夢公園等硬體設備外，也會將照護深入鄰里之間，在里民活動中心增設課程和指導教練，讓弱勢族群也能便利運動，享受樂活人生。
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