賽車場也能溜直排輪！「草衙盃」賽事鈴鹿賽道競速登場

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賽車場也能溜直排輪！「草衙盃」賽事鈴鹿賽道競速登場

記者陳美嘉／高雄報導

calendar_today2020-11-21 10:30:00

▲ 草衙盃直排輪推廣賽將在「賽車道」上進行。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.20）
▲ 草衙盃直排輪推廣賽將在「賽車道」上進行。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.20）

草衙盃直排輪推廣賽將在鈴鹿賽道樂園舉辦，特別的是，這個直排輪比賽是在「賽車道」上進行，活動獲得各方支持，高雄市議員林智鴻說，這是全國首次在賽車道上舉辦直排輪競速賽，希望全國家長都能帶小朋友到高雄參與這場賽事，體驗在賽道奔馳直排輪的快感。

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▲ 草衙盃直排輪推廣賽將在「賽車道」上進行，可體驗在賽道奔馳直排輪的快感。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.20）
由帕克運動學園舉辦的直排輪推廣賽，第五屆「巨蛋盃」將於12月27在巨蛋體育場舉辦；而第一屆「草衙盃」將於明（2021）年4月11日在鈴鹿賽道樂園舉行兩場活動即日起接受報名，賽事分為幼園組及一至六年級共七組，邀請3歲以上兒童參加。

主打親子休閒市場的鈴鹿賽道樂園是全台唯一日本授權的遊樂園，園區包括「迷你鈴鹿賽道」及「賽道樂園」兩大主題，其中「迷你鈴鹿賽道」是日本鈴鹿賽車場唯一海外授權，擁有國際水準的卡丁車賽道，而「草衙盃」賽事是全台灣唯一一個在賽車道上進行的直排輪比賽。

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▲ 草衙盃直排輪推廣賽將在「賽車道」上進行。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.20）
帕克運動學園執行長歐佳和表示，帕克長期耕耘兒童基礎運動，藉由賽事的舉辦，特別選擇巨蛋體育場與草衙道場域，來擴張孩童們對運動的想像，在「草衙道」的場次加入越野拉力賽的競爭項目，家長們也可以在草衙道逛街購物，是一舉多得。比賽每組冠軍皆可獲得2000元獎金，每位報名者都有鈴鹿賽道樂園遊樂設施券等多樣化獎品。
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