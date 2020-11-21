賽車場也能溜直排輪！「草衙盃」賽事鈴鹿賽道競速登場

草衙盃直排輪推廣賽將在鈴鹿賽道樂園舉辦，特別的是，這個直排輪比賽是在「賽車道」上進行，活動獲得各方支持，高雄市議員林智鴻說，這是全國首次在賽車道上舉辦直排輪競速賽，希望全國家長都能帶小朋友到高雄參與這場賽事，體驗在賽道奔馳直排輪的快感。

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▲ 草衙盃直排輪推廣賽將在「賽車道」上進行，可體驗在賽道奔馳直排輪的快感。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.20）

× ▲ 草衙盃直排輪推廣賽將在「賽車道」上進行，可體驗在賽道奔馳直排輪的快感。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.20）

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主打親子休閒市場的鈴鹿賽道樂園是全台唯一日本授權的遊樂園，園區包括「迷你鈴鹿賽道」及「賽道樂園」兩大主題，其中「迷你鈴鹿賽道」是日本鈴鹿賽車場唯一海外授權，擁有國際水準的卡丁車賽道，而「草衙盃」賽事是全台灣唯一一個在賽車道上進行的直排輪比賽。

▲ 草衙盃直排輪推廣賽將在「賽車道」上進行。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.20）