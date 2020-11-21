「台美經濟對話」昨晚開幕簽署備忘錄 深化雙邊經濟合作
「台美經濟對話」昨晚開幕簽署備忘錄 深化雙邊經濟合作
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-21 08:38:46
首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」在美東時間20日上午8時（台北時間晚間9點）登場，駐美代表蕭美琴與美國在台協會執行理事藍鶯於開幕式中簽署備忘錄，以持續雙邊對話，建立更深化與全面性的台美經濟合作關係。蕭美琴晚間在臉書表示，未來台美將在5G、供應鏈、科技、基礎建設商機、健康安全等各領域深化合作！
由美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處主辦的「台美經濟繁榮夥伴對話」，20日在華府四季飯店登場，以實體與視訊方式舉行。美方由國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克（Keith Krach）主談，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）也出席；台灣方面則由經濟部次長陳正祺在華府與美方召開實體會議，經濟部長王美花、行政院政務委員鄧振中及相關部會官員，則在台北透過視訊同步參與討論。駐美代表處發布新聞稿表示，蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於對話開幕式中簽署一項備忘錄，以持續進行台美經濟對話，為建立更深化、更全面性的經濟合作關係奠定基礎。
駐美代表處指出，為了彰顯台美雙方政府對對話的支持，柯拉克與鄧振中共同見證備忘錄的簽署，也相互致函表達對簽署備忘錄的支持。鄧振中的致函是由陳正祺代為轉交。
駐美代表處說，除簽署備忘錄外，雙方將持續就全球健康安全、科學與科技、供應鏈重組、投資審查、基礎建設及能源，與5G等議題進行討論。總統蔡英文8月28日宣布將放寬美豬美牛進口，美國國務院隨後在8月31日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由柯拉克主持；柯拉克隨即於9月中造訪台灣，目的雖為悼念前總統李登輝，但仍與台灣官員進行經濟初步對話，創下1979年以來訪台層級最高的現任美國國務院官員。