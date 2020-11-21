APEC經濟領袖會議通過吉隆坡領袖宣言　張忠謀今下午說明

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APEC經濟領袖會議通過吉隆坡領袖宣言　張忠謀今下午說明

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-21 07:00:00

張忠謀參與AELM
▲台積電創辦人張忠謀代表我國出席2020年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM），這是APEC自1989年創立以來，首次以視訊方式舉辦的經濟領袖會議。（圖／總統府提供）
2020年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM）於台北時間昨（20）日晚間8時至10時50分以視訊方式舉行，我國領袖代表、台積電創辦人張忠謀全程與會。此次會議通過「吉隆坡領袖宣言」(Kuala Lumpur Leaders’ Declaration)，強調將團結一致，共同致力使亞太地區自受疫情重創的嚴峻經貿情勢成功復甦。關於今年APEC整體會議情形、雙部長會議與會成果及AELM峰會成果等，張忠謀以及多位政務官員今天下午4時30分將舉行記者會，向國人說明。
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張忠謀將於今日下午4時30分出席在總統府舉行之「 2020 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」，偕行政院政務委員鄧振中、國家發展委員會主任委員龔明鑫、國家安全會議副秘書長徐斯儉及我國APEC資深官員外交部國際組織司司長陳龍錦，就本年APEC整體會議情形、雙部長會議與會成果及AELM峰會成果等，向國人說明。ˋ
總統府昨晚發出新聞稿指出，APEC創立於1989年，今年是首次以視訊方式舉辦經濟領袖會議。本年APEC主辦會員馬來西亞設定的年度主題為「優化人民潛力，共享繁榮之韌性未來：調整、優先、進展」(Optimising Human Potential towards a Resilient Future of Shared Prosperity: Pivot, Prioritise, Progress.)；馬方邀請各國分享如何有效減輕疫情對於經濟及公衛體系的衝擊，並對於APEC未來20年的工作方向提供建言。

總統府表示，針對APEC未來20年的工作方向，今年經濟領袖會議特別發表「APEC 2040太子城願景」(APEC Putrajaya Vision 2040)，期許亞太地區持續推動自由開放的貿易與投資並深化區域經濟整合；另應善用數位科技與創新，加速數位轉型、降低數位落差、加強數位建設與連結性，並促進資料跨境流通，以強化消費者與企業參與數位交易的信心。而在經貿以外的面向，也期許亞太各國重視人民健康福祉、婦女賦權、微中小企業培力、人力資源發展、氣候變遷與環境等議題，方能妥適因應突發的危機、衝擊及全球傳染病等緊急事件，並促成平衡、安全、永續、包容且具韌性的經濟成長。

▲台積電創辦人張忠謀代表我國出席2020年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM），這是APEC自1989年創立以來，首次以視訊方式舉辦的經濟領袖會議。（圖／總統府提供）
▲台積電創辦人張忠謀代表我國出席2020年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM），這是APEC自1989年創立以來，首次以視訊方式舉辦的經濟領袖會議。（圖／總統府提供）
 

此次會議也通過「吉隆坡領袖宣言」(Kuala Lumpur Leaders’ Declaration)，強調將團結一致，共同致力使亞太地區自受疫情重創的嚴峻經貿情勢成功復甦，各會員並承諾保護人民的生計和健康福祉，合作確保貿易與投資的進行，維持關鍵物資、服務與人員的安全流通，善用數位科技與創新加速經濟復甦並提升包容性的經濟參與，強化健康體系的韌性與提升醫療照護品質，致力開發人民可負擔的疫苗，以及重視糧食及能源安全等課題。

總統府表示，2018年巴布亞紐幾內亞主辦APEC年會時，各會員對於領袖宣言所應揭示的概念無法取得共識，2019年智利主辦APEC年會前，智利政府又因為國內經濟社會情勢動盪臨時宣布取消年會，因此今年是APEC近3年來，首次順利產出領袖宣言，顯示APEC加速推動經濟復甦以及在後疫情時代展現團結精神的決心。
總統府也說，我國感謝馬來西亞全年辦會的辛勞，以及在疫情衝擊的艱難情勢下，仍能全程辦完年會的毅力。我國未來將持續與APEC所有會員合作，積極推動「APEC 2040太子城願景」與「吉隆坡領袖宣言」兩份領袖層級重要文件所揭示的願景與目標。
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