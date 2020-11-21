美國務卿熱門人選：中國是競爭對手 應跨黨合作應對紛爭
美國務卿熱門人選：中國是競爭對手 應跨黨合作應對紛爭
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-21 06:32:15
美國總統大選結果逐漸塵埃落定，原則上將由民主黨候選人拜登入主白宮，未來美國會如何調整對外政策、解決美中貿易爭端，外界高度關注。被視為下任美國國務卿熱門人選的民主黨參議員庫恩斯（ Chris Coons ）近日接受外媒訪問，聲稱美中仍屬競爭關係，認為民主、共和兩黨應共同制訂政策，除了贏過北京，也為了可能的衝突做準備。
根據《路透社》報導，庫恩斯表示，雖然美中之間有需要就著氣候變遷、全球健康問題以及核武等議題合作，令全球局勢更安全穩定，但中國同時也仍是美國的競爭對手，與中國的競爭仍會是美國的外交焦點之一。在談到中國領導人時，庫恩斯則說道：「習近平和中國共產黨深信美國正在衰落，美國的體系已被破壞和削弱。我們有責任證明自己仍充滿朝氣和力量，能夠解決問題。」庫恩斯強調，美國要做好準備，來面對與中國發生衝突的可能性，需與盟友合作、更積極參與國際舞台，「華府不能只是對世界充滿不滿，我們必須（向盟友）提供一種有吸引力的選擇。」並認為以美國現在的狀況，外交政策必須根植於國內政策，應對新冠肺炎大流行和經濟問題是當務之急，希望拜登政府能在決定美中關係走向前，先就美中貿易、新冠病毒相關行動，向國會進行報告分析。