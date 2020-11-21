美國喬治亞州聲明　確認拜登在該州勝選

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美國喬治亞州聲明　確認拜登在該州勝選

中央社

calendar_today2020-11-21 07:44:15

▲喬治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）當地時間週五召開記者會，在手動重新計算選票後確認由拜登勝出，且已經完成了認證程序。（圖／美聯社／達志影像）
▲喬治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）當地時間週五召開記者會，在手動重新計算選票後確認仍由拜登勝出，且已經完成了認證程序。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國喬治亞州今天聲明，確認拜登（Joe Biden）於2020總統選舉中在喬治亞州勝選。（譯者：徐睿承）1091121
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