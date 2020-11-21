美國喬治亞州聲明　確認拜登在該州勝選

「只因25則新聞」下架中天！盧秀芳怒喊不公
中天換照未過 柯文哲：趕快啟動大量解雇機制
中天換照申請駁回 盧秀燕：摧毀台灣民主
中天換照失敗！苦苓狂嘆「悲慘關鍵」：那才不是言論自由
中天美女主播報新聞哭了！發長文淚曝委屈
中國網軍傳蔣正志投誠 嚴德發痛斥：無稽之談
蔣正志投共降落廈門？中共網軍造謠 國防部憤怒長文譴責
網傳失聯F-16迫降廈門？國防部駁斥：中國網軍造謠假消息
發現疑似失聯F-16信標 嚴德發：派船確認、盼傳來好消息
搜尋失聯F-16飛官！出動24架次搜救機、34艦艇 仍無所獲
萊豬議題綠諸侯噤聲 快析輿情：蘇揆負聲量一枝獨秀
蘇貞昌過年前下台？柯文哲：不要牽拖到我
刑事局不受理民眾檢舉丁怡銘 江啟臣轟：公然吃案
政院發言人室散佈假消息！民眾黨向監院檢舉行政不中立
丁怡銘因牛肉麵風波請辭 鄭運鵬：當發言人保證有風險
小錢放大術／儲蓄把握黃金十年 小資族花10元也能錢滾錢
小錢放大術／零股教戰！不用五百元 小資族成台積電股東
小錢放大術／定期定額投資怎麼做？專家要你記住4大金律
小錢放大術／台幣狂升、美元便宜 100美元就能定存投資
小錢放大術／金價年底衝2200美元 小資族200元圓淘金夢
雙11瘋買後又不領！司機怨「2類人」狂踩雷：愛買沒有錯
雙11爽買耳機！她半夜「被退款」 一看賣場漲回原價氣炸
有錢真好！伊能靜雙11「搶到最後一刻」 爆買900件商品
雙11搶到便宜？超神網站揭「歷史價格」 眾懊悔：不早說
雙11購物節威力有多大？超商「堆貨如山」照片曝：辛苦了
台南「彩色海灘」藏玄機！網友曝行家拍照關鍵時機｜Photographers reveal best timing for capturing Tainan’s ‘rainbow beach’
台中秋季必訪景點超放鬆！最夯「天空之境」仙氣爆表｜Embrace the autumn season with these must-visit spots in Taichung
直接把麵包換成重磅牛肉！日本「終極牛肉堡」爆紅 | Japan Burger King unveils extreme, buns-free beef burger
台灣人瘋搶限定版甜甜圈口味 老外崩潰：明明就噁心巴拉 | Foreigners appalled by Taiwan Krispy Kreme’s new doughnut flavors
藝術家的療癒空間！菲律賓音樂學院扎根藝文種子 | Music school provides healing space for aspiring artists in the Philippines
Gia đình nghi phạm họ Lương gửi thư xin lỗi đến gia đình nạn nhân, bày tỏ muốn dùng mạng đền mạng
Chủ thuê khóc lớn khi nhìn thấy lao động được cứu khỏi đám cháy
女移工受困火場雇主心急 救出後兩人相擁而泣｜Chủ thuê khóc lớn khi nhìn thấy lao động được cứu khỏi đám cháy
向遇害大馬女大生父母致歉 梁嫌雙親聲明盼兒子以命償命｜Gia đình nghi phạm họ Lương gửi thư xin lỗi đến gia đình nạn nhân, bày tỏ muốn dùng mạng đền mạng
Nam đồng nghiệp giúp đỡ nữ lao động di trú tố cáo hành vi xâm hại tình dục của chủ thuê
HUST ได้รับรางวัลจากการพัฒนา“ภาษาอัจฉริยะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ” แก้ปัญหาด้านภาษาแรงงานข้ามชาติ
ผู้ประกอบการไร้จิตสำนึก ทำผิดกฎหมาย ทิ้งขยะโลหะหนักหลายสิบล้านตัน !แรงงานหลบหนีชาวเวียดนามรับจ้างเก็บขยะรีไซเคิลถูกจับกุม
นิวไทเปเปิดตัวคู่มือการใช้ชีวิตผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ฉบับ 6 ภาษา ไขปัญหาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้กว่า 70 คำถาม
ภรรยาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กับสามีสมองพิการ ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เคียงข้างกัน เหมียวลี่มอบรางวัล”ต้นแบบครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่”
รง.ข้ามชาติกว่า 2500 รายรอคิวยาว ไม่มีเตียงกักโรค กระทรวงแรงงานชี้ เข้าพักตามลำดับวีซ่า
「好想爸爸！」越南偷渡犯自首聲淚俱下 坦承想念年幼孩子 | “Rindu Ayah!” Penumpang Gelap Asal Vietnam Menyerahkan Diri dengan Berlinang Air Mata, Mengaku Rindu Anaknya
移工騎電動機車、拿哀鳳是財富自由？網打臉：命都在仲介手上 | Pekerja Migran Naik Motor Listrik dan Pakai iPhone Itu Bebas Finansial? Netizen Membantah: Hidup Ada di Tangan Agen
印尼移工情侶在台中綠川相戀 將舉辦爪哇婚禮相守終生 | Pasangan PMI Bertemu di Green Waterway Taichung, Berencana Mengadakan Pernikahan Adat Jawa untuk Mengikat Janji Seumur Hidup.
新住民妻與腦麻痺丈夫相知相守 獲苗縣頒「新住民家庭楷模」| Istri Penduduk Baru dan Suami Cerebral Palsy Saling Menopang, Dianugerahi “Model Keluarga Imigran Baru” Oleh Miaoli County
科大開發「居家照顧智慧語言」獲獎 突破外籍移工語言障礙 | Universitas Teknologi Mengembangkan Teknologi “Bahasa Cerdas Perawatan Rumah” dan Menang Penghargaan, Menerobos Hambatan Bahasa Bagi Pekerja Migran Asing
健身尾牙戴口罩？陳時中這樣說 還示範「戴口罩吃零食」
印尼籍移工入境將採集中檢疫 暫緩4家公司仲介移工來台
50至64歲無高風險慢性病人 12月1日恢復打公費流感疫苗
12月1日八大場所強制戴口罩 公眾集會活動採總量管制
新增2境外移入 自印尼、美國返台確診
影／愛愛時間越久愈好？專家破解六大「Ａ片迷思」
水溝噴藥時經過會傷身？醫拆解「關鍵成分」：不用太焦慮
男性服用安眠藥有損雄風？可能與睪丸酮減少有關
年過40想生恐來不及 趁年輕可先替青春卵子保住生機
產後鬆鬆又漏尿？ 女人遇到「難言之隱」應積極面對
清大團隊發現胃癌精準新標靶療法 腫瘤縮小不轉移
獨／疫情是危機也是轉機！台大院長吳明賢談防疫關鍵
影／光頭癌症少女被罵人妖 勇敢找回自信人生重頭開始
「透視」身體揪出癌細胞 非侵入檢查提升治療精準度
大腸癌易復發可先下手為強 抽血檢驗準確率達9成
影／不餓卻暴食！4招分辨壓力吃 遠離「情緒性飢餓」
「社交恐懼症」症狀有哪些？內向不代表害怕社交
退休後生活失去重心？ 人生沒有目標認知能力恐退化
患部清潔很重要！ 中醫師：治療溼疹這個步驟是關鍵
房市／學會收納竅門 家裡想不整齊都難
買氣夯 六都平均購屋總價全上升!
男星迎20歲轉大人 激秀手臂線條炸翻舞台
成長拉警報！ 99%孩童鈣不足應注意！
川普長子中招新冠肺炎！屬無症狀感染 已進入隔離
不戴口罩恐罰1.5萬！因應秋冬防疫專案 特殊、限量口罩要備足才能防疫又時尚
美選大勢底定 同黨州長喊話川普：停止荒謬的挑戰吧
12/1秋冬防疫專案啟動！八大場所未戴口罩罰1.5萬 還有哪些要注意？
日本姐妹花都當超專業舞者 拉72歲阿嬤一起跳舞爆紅
APEC經濟領袖會議通過吉隆坡領袖宣言 張忠謀今下午說明
中央社
calendar_today2020-11-21 07:44:15
2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！
中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？
您是否同意調降修憲門檻？
美國務卿熱門人選：中國是競爭對手 應跨黨合作應對紛爭
首屆縣長盃3x3籃球賽開放報名 台銀泰雅前鋒回家力挺
「12星座」週末運勢來了！天蠍貴人多 桃花、財運齊爆棚
建設公司富千金工地體驗搬磚！「傲慢行為」掀眾怒：沒腦
火藥味！白靈尬上陳淑芳 無奈說：我們2個有點過不去
入住摩鐵見「這椅子」前後移動！女兒1提問 媽尷尬羞爆
房價信心破高點Q4 購屋意向調查出爐！
俄國海參崴市遭冰封 15萬人斷水電進入緊急狀態
新社花海暨台中國際花毯節遊玩攻略報你知 來場花境探險吧！