美選大勢底定 同黨州長喊話川普：停止荒謬的挑戰吧
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-21 07:16:01
美國總統大選結果已大致底定，擁有 16 張選舉人票的喬治亞州，已正式由州務卿拉芬斯伯格（ Brad Raffensperger ）宣布，經人手重點所有選票後，仍確認由民主黨的拜登勝利一事。眼見川普仍堅持訴諸法律戰、拒絕認輸，連同樣隸屬共和黨的馬里蘭州州長霍根( Larry Hogan )都看不下去，在節目上砲轟川普，應停止對選舉結果的荒謬挑戰，並盡快開始與過渡政府交接。
根據美國《 CNBC》報導，霍根於當地時間週五接受該電視台節目《財經論談》( Squawk Box )訪問時，直指川普拒絕交接的行為「無恥」，也不利於國家發展，所有「非基於事實的荒謬挑戰」都必須告個段落：「我們必須盡快開始過渡，不管喜不喜歡，我們投了票，也清點完選票，然後我們接受了結果。我們一直都和平地進行權力的移交。」報導指出，儘管美國大部分主流媒體都已宣布選舉結果，但川普拒絕承認拜登當選一事，還在幾個關鍵州進行許多法律鬥爭，包含要求重新計票、停止點票、控訴選舉過程違法等等，甚至還解雇了一位美國網絡安全的高級官員，一再宣稱要捍衛選舉的完整性。
儘管川普競選陣營力挺主子，但川普拒絕權力過渡一事引發越來越多爭議，民主黨成立的過渡政府擔心會因此延誤應對新冠肺炎大流行的時機，指控川普的行為危及國家安全。至於霍根雖是共和黨人，可素來與川普不合，不管是 2016 年還是 2020 年的選舉，霍根都沒把票投給川普；他並公開指責川普不願與即將上任的政府共享信息，這種行為是錯誤且令人髮指的，對川普本人或共和黨都很不利，還會影響美國及其國際地位。